광주·전남 파업이 멈춰 세운 급식, 바뀌지 않은 현장

호남취재본부 송보현기자

입력2025.11.21 14:55

광주 989명·전남 1,339명 파업…368개교 대체급식
교육계 “처우 개선” vs “학교는 멈출 수 없어”
조리실 고온·환기 불량·인력난 등 문제 지속

광주·전남 학교 비정규직 노동자들이 21일 총파업에 나서면서 지역 학교의 급식과 돌봄 운영에 일부 차질이 발생했다. 임금·처우 개선을 요구하는 파업이 이어지는 가운데, 조리실 고온과 환기 불량, 인력 부족 등 현장에서 누적돼온 노동환경 문제가 다시 도마에 올랐다.

광주의 한 학교 조리실에서 땀과 증기로 젖은 조리 노동자가 뜨거운 열기 속에서 식기를 세척하고 있다. 학교비정규직노조 제공
21일 광주시교육청에 따르면 이날 광주에서는 공립학교 비정규직 공무원 4,251명 중 989명(23.3%)이 파업에 참여했다. 전체 공립학교 285곳 가운데 145곳은 정상 급식 대신 빵·우유 등 간편식 중심의 대체 급식을 실시했다. 전남도교육청은 비정규직 공무원 8,300명 중 1,339명(16.1%)이 파업에 동참했으며, 급식을 하는 803개교 중 223개교가 대체 급식을 제공했다고 밝혔다.


전국학교비정규직연대회의(학비연대)가 진행 중인 4일간의 권역별 릴레이 총파업 일정에 따라 광주·전남 지역 파업이 이날 진행됐다. 학비연대는 저임금 구조와 복지 격차 해소를 요구하며 교육 당국과 교섭을 이어왔지만, 진전이 없었다며 "불가피한 파업"이라고 밝혔다. 연내 합의가 이뤄지지 않으면 추가 파업도 예고했다.


교육계 반응은 엇갈렸다. 진보 성향 교육·노동·시민사회단체 125곳은 연대 성명을 통해 "아이들의 하루를 책임지는 노동이 정당하게 대우받아야 한다"고 강조했지만, 한국교원단체총연합회는 "학교는 멈출 수 없는 필수 공공재"라며 파업을 규탄하고 '학교파업피해방지법' 통과를 촉구했다.

학교 급식실에서 조리노동자들이 튀김 조리를 하고 있는 모습. 학교비정규직노조 제공

학교 현장에서는 노동강도와 안전 문제가 오래전부터 제기돼 왔다. 급식실 조리 노동자들은 조리 과정에서 발생하는 높은 열기와 수증기로 내부 온도가 40도까지 오르고, 국솥·전판 주변은 그보다 더 뜨거운 환경이라고 호소해 왔다. 환기시설 노후와 고장 문제도 반복돼 "후드는 흡입보다 역류가 더 많다", "환기팬과 후드가 반대로 작동하는 경우도 있었다"는 지적이 잇따랐다.


교육부는 폐암 예방을 위해 튀김류 제공을 주 2회 이하로 줄이도록 권고하고 있지만, 일부 학교는 식중독 예방을 이유로 일주일에 4회 이상 튀김·전 메뉴를 편성한다는 문제도 제기됐다. 여름에는 냉방이 제대로 되지 않는 환경에서 노동이 이어지다 보니 탈수 증상도 잦고, "작업 중 물 마실 틈이 없다", "얼음정수기나 이온 음료가 설치된 학교는 거의 없다"는 목소리도 나왔다.


인력 부족 역시 구조적 문제로 지적된다. 학교비정규직노조 관계자는 "500인분을 5명이 조리하면 1인당 100인분이지만, 1명이 빠지면 150인분이 된다"며 "노동 강도가 기하급수적으로 높아진다"고 말했다. 충분한 인력이 확보돼야 교대·휴식이 가능하고 열 노출을 줄일 수 있다는 설명이다.


학교 비정규직의 처우 문제는 단기간의 갈등이 아니라 구조적 배경이 있다. 교육공무직은 무기계약·비정규직으로 일하는 인력이 약 18만명에 달하며, 교원 45만명의 40% 수준이다. 직종은 80개가 넘는다. 필요한 직무를 충원하는 방식으로 인력이 확대돼 왔지만, 처우와 안전은 그만큼 개선되지 않았다.


총파업으로 드러난 급식·돌봄 공백은 하루 일정으로 끝났지만, 학교 현장에서 쌓여 온 문제들은 해소되지 않은 채 남아 있다. 노동자들은 "학생 식단을 볼모로 잡는다"는 비판을 감당해 왔지만, 정작 학교와 조리실 환경 속에서 생명을 볼모로 잡힌 쪽은 자신들이라고 말한다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
