본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

서울 지하철 3노조 오늘 파업투표 종료…'교통대란' 오나

김영원기자

입력2025.11.21 11:00

시계아이콘01분 01초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

3노조 찬성 가결되면 세 노조 모두 쟁의권
파업 일정은 미정…다음주께 밝힐 듯
서울 시내버스도 노사 갈등…파업 가능성

서울 지하철의 연말 파업 가능성이 커지고 있다. 서울교통공사 2개 노조의 파업 찬반투표가 가결된 가운데 제3노조의 투표까지 찬성으로 가결될 경우 세 노조 전부 합법적으로 파업에 돌입할 수 있게 된다.


서울교통공사 제3노조인 올바른노조에 따르면 21일 오후 5시 노조의 쟁의행위 찬반투표가 종료된다. 지난 18일 서울지방노동위원회 '조정 중지'가 결정됐기 때문에 투표가 가결되는 즉시 합법적 쟁의 행위가 가능하다.


서울 지하철 3노조 오늘 파업투표 종료…'교통대란' 오나 서울 5호선 광화문역에서 시민들이 지하철을 이용하고 있다. 조용준 기자
AD

앞서 제1노조인 서울교통공사 노조와 제2노조인 서울교통공사 통합노조는 이미 찬반투표를 가결했다. 1노조와 2노조 각각 83.5%, 77.97%의 높은 찬성률을 보였다. 두 노조 역시 서울지방노동위원회 조정이 중단됐기 때문에 쟁의권을 확보한 상태다.


서울 지하철 노사 교섭 쟁점은 임금과 인력 충원이다. 노조는 사측이 수당·상여금까지 기본급과 함께 '총인건비'로 묶고 있어 실질적인 임금 인상을 어렵게 하고 있다고 주장한다. 공사 특성상 각종 초과수당이 지속해서 발생하는데, 이를 총인건비에서 해결해야 하기 때문에 결국 기본급 재원을 잠식시킨다는 것이다. 또 세 노조는 모두 '내년까지 공사 인력 2212명을 감축한다'는 내용의 경영혁신안을 폐기 혹은 즉각 중단하라고 요구하고 있다.


노사 협상 창구가 세 노조로 분산된 만큼 아직 파업 일정이나 동시 파업 여부 등은 결정되지 않았다. 올바른노조 관계자는 "노조 간 별다른 소통을 진행하고 있지는 않다"며 "쟁의권을 획득한 이후에는 변동성이 크다. 노조별로 (파업) 날짜가 다를 수도 있다"고 전했다.


지난해에는 1·3노조가 12월6일 총파업을 예고했지만 전날 시작한 본교섭이 새벽에 극적으로 타결되며 실제 파업까지 이어지지는 않았다. 노조들은 다음 주께 파업 방침을 밝힐 것으로 보인다. 1노조는 오는 25일 기자회견을 통해 향후 투쟁 방침을 발표하겠다고 했다. 3노조도 24일께 기자회견을 준비하고 있다.


지금 뜨는 뉴스

AD

'버스 지하철 동시 교통대란' 상황이 발생할 가능성도 있다. 올해 봄부터 이어진 서울 시내버스 단체교섭도 난항이 이어지고 있기 때문이다. 서울 시내버스 노조가 파업 시점을 못 박지는 않았지만 이미 지난 4월 조정 중단과 찬반 투표 가결로 쟁의권을 확보한 바 있다. 시내버스 노조 관계자는 "사측이 서울시를 설득 중이라고 해 기다리는 중"이라고 전했다.




김영원 기자 forever@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

11:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기