안동형일자리사업, 4년 만에 ‘지역 혁신엔진’으로 부상

영남취재본부 권병건기자

입력2025.11.21 07:41

2026년 ABC산업 중심 재설계
기업·청년 동반성장 모델 고도화

국립경국대학교와 안동시가 지난 4년간 추진해 온 '안동형일자리사업'이 지역 기업 경쟁력 강화와 청년 인재 양성에서 괄목할 성과를 내며 지방 일자리 혁신 모델의 모범 사례로 꼽히고 있다.

사업단은 축적된 데이터와 검증된 성과를 바탕으로 2026년을 농식품(A)·바이오(B)·문화관광(C)을 중심으로 한 ABC 산업 재도약의 해로 선언하고 전 분야에서 고도화 전략을 본격적으로 가동한다.


◆ 4년간 384개 기업·927명 전문인력… 청년 444명 일자리 창출

안동형일자리사업은 지역 전략산업인 바이오·백신·헴프·스마트팜·AI·문화관광을 기반으로 기업지원·창업·R&BD·인재 양성·인턴십을 하나의 구조로 통합한 모델이다.


국립경국대와 안동시를 중심으로 기업·연구기관이 참여하는 산학연관 협력 시스템을 통해 실제 산업현장과 교육 현장이 긴밀히 연결되는 구조를 갖췄다.


2021~2024년 동안 384개 기업, 30개 창업기업이 지원을 받았고 927명의 전문인력이 양성됐다. ▲현장 인턴십 204명 중 ▲채용연계율 38% ▲고용유지율 59%, 총 444명의 청년 일자리 창출은 지방 청년 정착 모델의 대표 성과로 평가된다.


지식재산권 88건, 기업 유치 12개사 등 기술·산업 성과도 두드러진다. 지난 4년간 투입된 197억 원은 지역 산업기반 확충에 직접 기여한 것으로 평가됐다.


◆ 응답 기업 64.8% "매출 증가"… 79.1% 고용 유지·확대

성과관리 기간 내 응답 기업 56개 사를 대상으로 한 조사에서 64.8%가 매출 증가, 79.1%가 고용 유지 또는 확대, 고교·대학 연계 교육에서도 전공 진학·취창업 사례가 꾸준히 확인됐다.


문화·관광 분야 취·창업자 17명, 대학 연계 취·창업자 5명, 자격증 취득 32건, 고교 교육 전공 진학률 33% 등 인재 양성의 효과도 뚜렷하다.


◆ 2026년 '강화기' 마지막 해… ABC 산업 중심 재설계 착수

2025년 진단평가에서는 ▲사업별 KPI 체계 정립 ▲실무협의체 정례화 ▲중·장기 산업구조 재편 ▲앵커 기업 발굴 필요 등이 제시됐다.

이에 사업단은 2026년을 기점으로 고도화 계획을 실행한다. 주요 변화는 다음과 같다.


R&BD 집중 투자 및 창업 전주기 체계 고도화 창업단계 '첫걸음?돋움?Value UP(밸류업)' 3단계 성장 모델 도입 지역 사회적기업 대상 인건비·판로지원 신설 백신·헴프·친환경 소재·스마트팜 분야 기술개발 강화 차세대 mRNA 백신 생산기반 구축한다.


사업은 신규 추진 취업 연계형 인턴십 35명, 현장실습 37명 등 실무형 교육 확대 문화관광·AI 분야 청년 교육 프로그램 확대 운영 ABC 산업 중심의 산업 구조 개편은 안동형일자리사업이 다음 단계 '완성기(2027~2030년)'로 진입하기 위한 핵심 전략으로 꼽힌다.


◆ "안동을 지속가능한 산업·일자리 도시로"… 협력 강화 선언

송준협 안동형일자리사업단장은 "안동형일자리사업은 지난 4년간 지역기업의 성장 기반을 실제로 만들어냈고, 청년 인재가 지역에 정착할 수 있는 구조적 돌파구를 마련했다"며 "2026년에는 ABC 산업 중심의 산업고도화를 통해 안동이 지속가능한 산업·일자리 혁신도시로 도약할 수 있도록 산학연관 협력을 더욱 강화하겠다"고 말했다.


안동형일자리사업은 내년 강화기 완성 이후, 2027~2030년 '완성기'에서 지역산업·청년·기업 생태계를 잇는 지속가능한 성장 모델 구축을 목표로 하고 있다.

안동형일자리사업, 4년 만에 '지역 혁신엔진'으로 부상 2026년 ABC산업 중심 재설계 기업·청년 동반성장 모델 고도화



영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

기획
날씨는 죄가 없다
  • 25.11.1406:50
    ⑤도매법인 퇴출, 정부는 3년째 변죽만…"착시 개혁"
    ⑤도매법인 퇴출, 정부는 3년째 변죽만…"착시 개혁"

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1406:50
    ⑥해외 각국, 도매시장 독점권 폐지…"농산물 가격안정, 출발은 경쟁"
    ⑥해외 각국, 도매시장 독점권 폐지…"농산물 가격안정, 출발은 경쟁"

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1307:15
    "앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다④
    "앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다④

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1214:43
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸?.. "상추값 절반이 유통비" 깜놀
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸?.. "상추값 절반이 유통비" 깜놀

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1207:10
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸다?…상추 한 박스 5600원이나 차이 난 이유 ③
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸다?…상추 한 박스 5600원이나 차이 난 이유 ③

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

