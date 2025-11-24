본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

"내년 분위기 심상치 않다"…강북에서 먼저 나타난 전세 공급 절벽[부동산AtoZ]

이정윤기자

입력2025.11.24 12:50

수정2025.11.24 13:14

시계아이콘01분 06초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

갭투자 차단·규제 강화 영향
서울 전세수급동향 전국 웃돌아
내년 전셋값 급등 우려 심화

"내년 분위기 심상치 않다"…강북에서 먼저 나타난 전세 공급 절벽[부동산AtoZ] 서울시내 아파트 단지. 연합뉴스
AD

최근 서울 아파트 시장에 전세 매물 품귀 현상이 번지고 있다. 갭투자(전세 끼고 매매)가 막히면서 전세 공급이 계속 줄면서 집주인 우위의 시장이 자리 잡고 있다. 특히 이 같은 양상은 강남보다는, 전셋값이 상대적으로 저렴한 강북에서 두드러진다. 내년 전셋값 급등에 대한 우려가 점차 커지고 있다.


24일 한국부동산원에 따르면 지난달 서울 아파트 전세수급동향지수는 전국 평균 99.7보다 5.3 높은 105.0으로 집계됐다. 지난 6월까지만 해도 서울 지수는 102.4를 기록했는데, 꾸준히 상승 중이다. 해당 지수는 0에서 200까지 범위에서 100을 넘으면 공급보다 수요가 많은 상태를, 100 이하로 내려갈수록 전세 공급 과잉 상태를 나타낸다.

"내년 분위기 심상치 않다"…강북에서 먼저 나타난 전세 공급 절벽[부동산AtoZ]

서울의 전세 매물 품귀 현상이 점진적으로 심해지는 분위기다. 6·27 대책과 10·15 대책으로, 서울 아파트 구입 시 전입 의무가 생겼고 갭투자가 막혔다. 전세를 끼고 집을 사려는 수요가 줄어드니 전세 매물은 더 줄어들게 됐다. 집값 상승으로 인해 전셋값이 오르면서 계약 갱신을 선택하는 세입자들이 늘면서 전세 매물이 줄어든 것도 매물 감소에 영향을 주고 있다. 서울 전셋값은 상승세를 이어가고 있다. 지난 6월 5억7372만원에서 9월 5억7926만원으로, 지난달에는 5억8299만원으로 올랐다.


전세 아파트 수요는 서울 중에서도 강북지역 동북권(성동·광진·동대문·중랑·성북·강북·도봉·노원구)에서 상대적으로 높았다. 지난달 강북 동북권 전세수급동향지수는 106.4를 기록, 서울 평균보다도 더 높았다. 강남 동남권(서초·강남·송파·강동구)은 이보다 낮은 104.4로 집계됐다.


전세를 지원하는 정책대출의 대출 한도가 줄어든 영향이 크다. 가용할 자금이 줄어든 사회 초년생이나 신혼부부들이 서울에 정착하기 위해서는 조금이라도 자금 부담이 적은 지역을 택하다 보니 강북 지역에 수요가 몰고 있는 것으로 분석된다. 6·27 대책으로 정책 대출 중에서 청년을 대상으로 하는 버팀목 전세대출 한도가 2억원에서 1억5000만원으로, 신혼은 3억원에서 2억5000만원으로 줄었다. 신생아 전세대출 한도도 3억원에서 2억4000만원으로 감소했다. 지난달 강북 동북권 아파트 평균 4억5225만원으로 가장 낮았다. 강남 동남권은 이보다 2배 가까이 비싼 8억8386만원으로 확인됐다.


지금 뜨는 뉴스

AD

윤수민 NH농협은행 부동산전문위원은 "서울 아파트 공급 감소가 본격화되고 갭투자 제한으로 전세 물량도 지속 줄면서 내년에는 집주인 우위가 좀 더 심해질 것으로 보고 있다"라며 "강북 동북권 아파트 시장이 상대적으로 임대차 중심인 만큼 해당 지역에서의 불안감이 더 큰 상황이 연출되고 있다"라고 설명했다.




이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

13:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기