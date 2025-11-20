영주시, 전국 최대 규모 농기계 거점센터 준공… 임대·정비·교육 한곳서 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

임대 농기계 900대 확보·배송 서비스 도입·안전교육 강화로 농업 경쟁력↑

경북 영주시가 전국 최대 규모의 농기계 임대 기반을 갖춘 '영주시 농기계 거점센터'를 20일 준공하고 본격 운영에 들어갔다.

영주시가 농기계 거점센터 개소식을 갖고 있다. 영주시 제공

이 센터는 농기계 임대, 정비, 교육 기능을 단일 단지에서 처리할 수 있도록 설계돼 지역 농업인들의 편의와 안전을 높이는 것을 목표로 한다.

개소식에는 유정근 영주시장 권한대행, 임종득 국회의원, 박성만 경북도의장, 임병하 도의원, 김병기 영주시의회 의장 등 주요 인사와 지역 농업인단체장, 농협 관계자, 주민 등 150여명이 참석했다.

거점센터는 안정면 일원에 2만 6202㎡ 부지와 4718㎡ 건축면적 규모로 들어섰으며, 총사업비 108억원이 투입됐다. 9개 동으로 구성된 센터에는 임대사업장, 정비실, 교육장, 대형 농기계 격납창고 등 다양한 시설이 마련됐고, 품종별 콩 선별장과 농기계 운전 실습장도 갖춰 교육 기능이 강화됐다.

시는 이번 확장을 계기로 임대 농기계 보유량을 기존 608대에서 900대로 늘리고, 농업인 수요가 높은 배송 서비스도 본격 도입한다.

또 교육장과 실습장을 활용해 영농철 안전사고 예방을 위한 농기계 안전교육 프로그램도 강화할 계획이다.

유정근 영주시장 권한대행은 "농촌 고령화 상황에서 농기계 지원은 필수"라며 "거점센터를 중심으로 임대·정비·교육·지원사업을 연계해 영주시 농업 경쟁력을 높이겠다"고 말했다.





영주시는 2025년 300대 규모, 2026년 400대 규모로 중소형 농기계 지원을 확대하고 70세 이상 고령농과 농기계 취약계층을 위한 농작업 대행 서비스도 단계적으로 늘릴 계획이다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

