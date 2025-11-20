[클릭 e종목]"인지소프트, 주주환원 확대 지속"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

KB증권은 인지소프트에 대해 주주환원 확대가 지속될 것이라고 20일 분석했다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.

인지소프트는 금융기관의 디지털 금융업무 확산 및 ODS 활성화를 위한 클라우드 기반 전자문서 서비스(Q-Service) 사업을 영위하고 있다. 임상국 KB증권 연구원은 "주 4.5일제 근무가 현실화될 경우 클라우드 기반 전자문서 서비스 및 금융업무 자동화 로보틱 솔루션 사업을 영위하고 있어 수혜가 예상된다"고 말했다.

그러면서 "현재 시가총액은 726억원으로 3분기 말 기준 유보율 4062%, 현금 및 유동금융자산 470억원, 기술 영업가치 등을 감안하면 현저한 저평가 상태로 판단된다"며 " 지난 4일 15억원 규모의 자사주 취득 신탁계약을 체결했는데 자사주 추가 취득이 완료되면 21%대로 자사주 보유비율이 증가할 전망"이라고 설명했다.





그는 "현재 정부는 자사주 소각 등 코리아 디스카운트 해소를 위한 법 개정이 추진되고 있다"며 "자사주 18.9%, 이익잉여금 약 654억원 등 향후 자사주 소각, 무상증자, M&A 재원 등으로 활용이 가능하다"고 강조했다. 이어 "우량한 자산가치를 기반으로 향후 M&A를 통한 성장동력 확보가 중요하며 가치주에서 성장주로 도약할 수 있을지 주요 포인트"라고 덧붙였다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr

