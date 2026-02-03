정청래표 '1인1표제' 與 중앙위서 가결…찬성표 60%(상보)

당원 주권 확대 공약 일환
정청래 더불어민주당 대표의 핵심 공약으로 꼽히는 '1인1표제'가 3일 최종 의결됐다.
민주당은 중앙위원회 투표 결과 대의원·권리당원 1인1표제 도입 내용을 담은 당헌 개정안이 재적 위원 과반의 찬성으로 통과됐다고 이날 밝혔다.
2∼3일 이틀간 진행된 관련 투표에는 중앙위원 총 590명 중 515명(87.29%)이 참여했다. 이중 찬성이 312명(60.58%), 반대는 203명(39.42%)으로 의결 요건을 충족했다는 게 민주당 설명이다.
이번 개정안은 정 대표 공약인 당원 주권 확대 일환으로 이뤄졌다. 당 대표·최고위원 선거(전당대회)에서 대의원 표에 부여되는 가중치를 없애는 내용이 골자다.
당헌 개정안의 경우 지난해 12월 초 중앙위에서 부결된 바 있다. 정 대표가 이후 재추진을 하면서 두 달 만에 중앙위 관문을 통과했다.
지금 뜨는 뉴스
이날 중앙위에서는 중앙당 재정 운용 계획 및 예산안 심사 의결 안건도 의결됐다. 이 안건은 투표에 참여한 중앙위원 515명 중 491명(95.34%)이 찬성하면서 통과됐다.
김평화 기자 peace@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>