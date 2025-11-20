메타파머스, 로봇산업진흥원 '오이 로봇 개발 및 실증 프로젝트' 완료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

농업 자동화 피지컬AI 기업

농업 자동화 분야의 피지컬 AI(인공지능) 전문 기업 메타파머스는 20일 로봇산업진흥원이 지원한 '규제혁신 로봇 실증사업, 오이 로봇 개발 및 실증 프로젝트'를 성공적으로 마무리했다고 밝혔다.

이번 프로젝트는 지난해 3월 착수 이후 '수확 성공률 99%의 그리퍼(로봇 손)'를 목표로 진행됐다. 메타파머스는 비주얼 서보잉(영상 센서를 통한 로봇 제어) 기반의 AI 비전 기술과 그리퍼를 통합해 안정적인 자동 수확 시스템을 구현했다.

메타파머스는 다목적 농작업 로봇 '옴니파머(Omni Farmer)'를 개발 중이다. 수확·수분·선별·예찰 등 다양한 농작업을 단일 플랫폼에서 처리하며, 전용 그리퍼와 AI 인식 기술을 통해 전통 농장부터 수직농장·온실까지 적용할 수 있다.

메타파머스의 하드웨어 연구진은 수요기관 농장에서의 테스트를 반복하며 과실 손상을 최소화하는 파지·수확 방식을 검증하고, 작물의 상품성을 유지할 수 있는 최적의 구조를 완성했다. 또한 오이의 생육 데이터를 바탕으로 디지털 트윈과 다중 객체 인식 알고리즘을 적용, 농장 환경에 대응하는 수확 자동화 기술의 정밀도를 끌어올렸다.

메타파머스 ‘옴니파머’가 수요기관의 농장에서 오이 자동 수확을 실증 중이다. 메타파머스

AD

이번 실증을 통해 메타파머스는 전 세계적으로 상용화가 드문 오이 자동 수확 기술의 현장 적용 가능성을 확인했으며, 향후 동일 플랫폼에서 그리퍼 교체만으로 다양한 작물로 확장 가능한 범용 모델을 상용화할 계획이다. 현재 회사는 딸기 수확 피지컬 AI 로봇 옴니파머의 시장 도입을 앞두고 서산의 대형 스마트팜 농장에서 실증을 진행하고 있다.





AD

이규화 메타파머스 대표는 "이번 연구는 농업 자동화가 단순한 실험을 넘어, 실제 농장 현장에서 작동할 수 있음을 입증한 성과"라며 "이후 오이·사과·엽채류 등 다양한 작물에 대응하여 연구 범위 확장을 통해, 농업의 생산성과 지속 가능성을 높이는 기술 혁신을 이어가겠다"고 말했다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>