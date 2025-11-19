포천시, 전국 첫 ‘한국어 랭귀지스쿨+자기주도학습센터’ 통합 모델 출범

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

포천시, 2025 포천경기한국어 랭귀지스쿨 입학식 개최

경기 포천시(시장 백영현)는 지난 18일 대진대학교 대진교육관에서 '2025 포천경기한국어 랭귀지스쿨 입학식'을 개최하며, 전국 최초로 중도입국자녀 한국어교육과 자기주도학습센터를 결합한 통합 교육모델을 공식 출범했다.

백영현 포천시장이 지난 18일 대진대학교 대진교육관에서 '2025 포천경기한국어 랭귀지스쿨 입학식'에서 환영사를 하고 있다. 포천시 제공

입학식에는 백영현 포천시장, 임태희 경기도교육감, 김유열 한국교육방송공사(EBS) 사장, 장석환 대진대학교 총장, 소성숙 포천교육지원청 교육장을 비롯해 학생·학부모·교원·다문화 관련 단체 대표 등 150여 명이 참석해 새 교육모델의 출발을 축하했다.

포천시는 경기도교육청과 협력해 한국어 랭귀지스쿨 과정에 포천형 자기주도학습센터 프로그램을 연계한 '교육통합형 모델'을 도입했다. 이 모델은 공교육 진입 전 한국어 기초학습을 먼저 이수한 뒤, 이후 자기주도학습센터를 통해 학생별 맞춤형 기초학습 역량을 강화하는 방식으로 운영된다. 중도입국자녀가 공교육에 안정적으로 적응하고 학습 격차를 최소화하도록 설계된 것이 특징이다.

또한 김용태 국회의원도 한국어 랭귀지스쿨 선(先)이수 제도화를 위한 관련 법안을 발의하는 등, 포천 모델의 전국 확산을 위한 노력을 함께하고 있다.

올해 랭귀지스쿨에는 네팔, 베트남, 우즈베키스탄, 필리핀 등 총 11개국 20여 명의 학생이 입학했다. 입학식에서는 학생 소개, 입학선서, 기념촬영 등을 진행했으며, 정교초 사물놀이패의 축하공연이 더해져 다문화 학생과 지역사회가 함께하는 시간을 가졌다.

백영현 포천시장은 "중도입국자녀가 포천에서 새로운 미래를 열어갈 수 있도록 전국에서 처음 시도되는 통합학습 모델을 완성했다"며 "앞으로도 포천이 교육 격차 해소와 다문화 공교육의 새로운 표준을 만들어가겠다"고 말했다.

백영현 포천시장 등 참석자들이 지난 18일 대진대학교 대진교육관에서 '2025 포천경기한국어 랭귀지스쿨 입학식'에서 기념촬영을 하고 있다. 포천시 제공

포천시는 학생들의 안정적인 통학을 위해 에듀로드 사업을 기반으로 운영하는 '포우리 버스'를 랭귀지스쿨에 지원한다. '포우리 버스'는 포천시가 운영 중인 교육거점시설 간 이동을 돕는 교육지원 차량으로, 올해 3월 포천권역 도입 이후 방과 후에 많은 학생이 이용하고 있다. 이번 랭귀지스쿨 운영에도 투입하면서 다문화 학생들이 학습센터에 안정적으로 참여할 수 있는 환경을 마련했다.





포천시는 이번 통합학습 모델을 기반으로 다문화 교육의 새로운 표준을 제시하고, 학생 개개인의 기초학습과 학교 적응을 체계적으로 지원해 교육도시로서의 기반을 더욱 강화해 나갈 계획이다.





포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

