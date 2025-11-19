부산연구원, 제9회 부산 이니셔티브 포럼 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

분산에너지·수소산업 중심 부산 탄소중립 전략 논의

부산연구원은 SK이노베이션E＆S, 부산도시가스, 연합뉴스와 함께 오는 24일 부산 벡스코 컨벤션홀 201·202호에서 '제9회 부산 이니셔티브 포럼(부산-SK 해피니스 포럼)'을 개최한다.

포럼 주제는 '분산에너지와 수소산업이 이끄는 부산의 탄소중립 전략'으로, 지역 에너지 전환 정책과 시민 참여형 거버넌스 구축 방안을 논의한다.

허윤수 부산연구원 원장 대행의 개회사를 시작으로 ▲홍진표 엔솔브 에너지솔루션사업팀장의 '부산 분산에너지 특화지역 운영 방안' ▲김정현 부산대 수소선박기술센터 교수의 '수소 항만·인수기지 조성 전략' ▲김정숙 한국수소연료전지산업협회 사무국장의 '수소 연료전지 역할과 미래 전망' 발표가 이어진다.

주제토론은 최윤찬 한국과학기술단체총연합회 부울지역연합회 정책위원장이 좌장을 맡고, 산학연관 전문가들이 참여해 부산형 탄소중립 실행 전략을 논의한다.





허 대행은 "지역 특성에 맞는 에너지 전환 전략을 논의하고 시민 참여형 거버넌스를 구축하는 중요한 계기가 될 것"이라고 말했다.

부산연구원 제9회 부산 이니셔티브 포럼 포스터.

