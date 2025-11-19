메드팩토, 신규 면역항암제 'MP010' 국가신약개발 과제 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

메드팩토는 자사의 신규 면역항암치료제(MP010)가 국가신약개발사업단에서 주관하는 '2025년도 제2차 국가신약개발사업의 신규 지원 대상 과제'로 최종 선정됐다고 19일 밝혔다.

메드팩토는 이번 사업에서 '신약 R&D 생태계 구축 연구 분야'의 비임상 개발과제에 선정, 약 2년간 동안 연구개발비 지원을 받게 된다.

MP010은 종양미세환경(TME)에서 과발현되는 'EDB-FN'에 선택적으로 결합하며, 동시에 암의 면역 회피와 전이를 유도하는 종양미세환경의 핵심 조절자인 'TGF-β'를 표적으로 하는 계열 내 최초(First-in-Class)의 혁신 신약 후보물질이다.

메드팩토는 동물실험에서 MP010 단독 투여만으로 난치성 암종인 췌장암 및 삼중음성유방암에서 높은 완전관해(CR)율 및 장기생존율, 면역기억효과 등을 확인했다.

메드팩토는 과제 선정으로 MP010 임상시험계획(IND) 승인과 초기 임상 개발을 본격화할 예정이다. 특히 'MP010'은 기존 치료제의 한계를 극복할 수 있는 차세대 면역항암제로 평가받고 있으며, 글로벌 제약사들과의 공동 연구 및 기술이전 논의도 활발히 진행 중이다.





메드팩토 관계자는 "MP010은 핵심 파이프라인 중 하나로, 이번 국가 과제 선정을 기반으로 내년 중 신속하게 임상에 진입하는 한편 조기 기술수출에 최선을 다할 것"이라고 말했다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

