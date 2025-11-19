중기부, 지역 AX 확산 위해 5개 지방정부와 비전 선포

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지역 AI 대전환 비전선포식

스마트제조혁신 3.0 컨퍼런스

중소벤처기업부는 지역 중소기업의 인공지능(AI) 활용·확산을 위한 지역 'AI 대전환 비전선포식'이 19일 창원컨벤션센터에서 열렸다고 밝혔다. 이번 행사는 지역 주도형 AI 대전환사업에 선정된 경남, 대구, 울산, 전남, 제주 등 5개 지방정부와 지역 중소기업의 신속한 AI 도입 및 안착, 협력체계 구축 등을 위해 마련됐다. 선포식, 스마트제조혁신 3.0 컨퍼런스, 인공지능 전환(AX) 우수사례 시상 및 발표, 제조혁신 유공 표창, 스케일업팁스 운영사 및 AI 공급·수요기업 간담회, AI 공급기업 IR 등 다양한 내용으로 진행됐다.

지역 주도형 AI 대전환 사업은 중소벤처기업부에서 AI 활용률이 낮은 지역 중소기업의 빠른 AI 전환을 위해 2차 추경을 통해 350억원 규모의 예산을 확보한 신규 사업이다. 지방정부가 지역산업의 특성을 반영해 자율적으로 기획한 AX 활용·확산 사업에 대해 공모를 통해 경남, 대구, 울산, 전남, 제주 등 5개 지방정부를 선정한 바 있다.

AD

먼저 지역 AI 대전환 비전 선포식에서는 경상남도가 '제조 특화 AI 대전환'사업을 통해 주력 산업인 기계, 항공, 에너지 등에 AI를 융합해 지역 경제를 부활시키겠다는 계획을 발표했다. 중기부와 중진공, 5개 지방정부가 참여한 선포식 세리머니에서는 정부와 지방정부가 힘을 합쳐 지역 중소기업의 AI 불균형을 해소하고 지속가능한 지역 AI 생태계를 구축하고자 하는 의지를 다졌다.

지난 8월부터 13개 지방청에서 치러진 예선전과 본선을 통해 선정된 10개 중소기업의 AX 우수사례와 스마트제조 구축 우수사례에 대해 장관상 등도 수여했다. 대상을 수상한 천일엔지니어링 조환수 대표는 자동차 부품 품질 검사를 위한 AI 비전검사 및 AI 설비 예지 보전을 통해 불량률 42.3% 감소와 생산성 20.8% 향상이라는 성과를 달성했다.

스마트제조혁신 3.0 컨퍼런스에서는 중소벤처기업부가 관계부처 합동으로 추진 중인 'AI 기반 스마트제조혁신 3.0 전략'을 공급기업, 수요기업 등 생태계 구성원과 공유했다.

제조 분야 투자 활성화 방안과 함께 중소기업 현장의 AI 도입 애로를 청취하기 위해 한성숙 장관이 직접 참석한 2건의 간담회도 같은 자리에서 개최됐다. 스케일업팁스 R&D 운영사 간담회에서는 기업 성장 전주기 지원체계로의 고도화에 발맞춰 참여 운영사 컨소시엄의 기업발굴·투자 및 육성 전략, 지역 유망 중소기업 발굴·투자를 위한 민·관 협력방안, 애로사항, 정책제언 등 다양한 협력방안이 논의됐다. 중기부는 팁스 프로그램에서 지역기업을 20% 이상, 스케일업 팁스에서는 50% 이상 선정하는 것을 목표로 지역 유망기업 발굴과 투자가 활성화될 수 있도록 지속적으로 지원할 계획이다.

AI 공급·수요기업 간담회는 중소 제조기업의 AI 도입 현황 및 애로 청취, 스마트제조 전문기업 육성과 생태계 발전 방향 등도 논의돼 공급기업과 수요기업의 시너지 창출을 위한 지원방안 모색 등의 기회를 마련했다.





AD

한 장관은 "이번 비전선포식과 스마트제조혁신 3.0 컨퍼런스를 비롯해 공급기업 IR, 우수사례 발표 등 다양한 행사를 한꺼번에 개최한 것은 AI 도입·활용의 중요성에 대한 전국적인 공감대를 형성하고, 생태계 전반의 발전방안을 모색하기 위한 것"이라면서, "중소벤처기업부도 AX를 통한 실질적인 효과가 기업 현장에서 나타날 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>