한수정, 기후·환경 숏폼 영상 공모전서 '우수상'

한국수목원정원관리원(한수정)은 '2025년 기후·환경 숏폼 영상 공모전'에서 우수상을 받았다고 19일 밝혔다.

공모전은 '지구의 1℃를 되돌리기 위한 1분 메시지'를 주제로 방송통신위원회와 환경부가 주최하고 시청자미디어재단 울산시청자미디어센터와 한국환경연구원이 주관해 열렸다.

‘2025년 기후·환경 숏폼 영상공모전’ 우수상 수상작 썸네일. 한국수목원정원관리원 제공

한수정은 대외협력실 이채명 주임이 세종시청자미디어센터 유윤서 주임, 한국교통연구원 김수정·변은샘·유한석 주임과 협업해 완성한 '마지막 기회 : 2525년에서 온 지구지킴이'를 공모전에 출품했다.

이 작품은 미래에서 현재로 온 타임 트래블러가 45초 안에 일상 속 'ESG 빌런'을 막으며, 지속가능한 하루를 실천할 수 있도록 돕는 이야기를 경쾌한 전개로 풀어냈다. 이를 통해 시청자가 기후위기 대응의 중요성을 직관적으로 공감할 수 있도록 했다는 평가를 받았다.

이 주임 등은 세종지역 공공기관 홍보협의회(세공협)가 실시한 '홍보영상 제작 교육과정(세종시청자미디어센터)'의 일환으로 작품을 제작했다.

세공협은 세종시청(회장), 세종시의회, 세종시교육청, 세종경찰청, 시청자미디어재단(세종시청자미디어센터), 경제인문사회연구회, 한국교통연구원, 중소기업기술정보진흥원, 한국보건사회연구원, 한국수목원정원관리원(간사) 등이 회원사로 활동한다.

이 주임은 "미래 세대의 관점에서 현재를 살아가는 '우리'가 할 수 있는 행동의 의미를 대중에 전하고 싶었다"며 "작품은 짧은 영상으로 제작됐지만 '작은 실천이 모이면 큰 변화를 만들 수 있다'는 메시지를 명확하게 담고 있다"고 강조했다.

조양수 한수정 대외협력실장은 "세종지역 공공기관이 협업해 제작한 이번 영상이 ESG 실천의 모범사례로 평가받았다는 점에서 의미가 크다"며 "한수정은 앞으로도 국민이 기후위기 대응에 직접 참여할 수 있는 콘텐츠를 지속해서 발굴·확산해 나가겠다"고 말했다.





한편 한수정은 국립백두대간수목원(경북 봉화), 국립세종수목원(세종시), 국립한국자생식물원(강원 평창), 국립정원문화원(전남 담양)을 운영하고 있다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr

