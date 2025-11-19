한수정, 기후·환경 숏폼 영상 공모전서 '우수상'

한국수목원정원관리원(한수정)은 '2025년 기후·환경 숏폼 영상 공모전'에서 우수상을 받았다고 19일 밝혔다.
공모전은 '지구의 1℃를 되돌리기 위한 1분 메시지'를 주제로 방송통신위원회와 환경부가 주최하고 시청자미디어재단 울산시청자미디어센터와 한국환경연구원이 주관해 열렸다.
한수정은 대외협력실 이채명 주임이 세종시청자미디어센터 유윤서 주임, 한국교통연구원 김수정·변은샘·유한석 주임과 협업해 완성한 '마지막 기회 : 2525년에서 온 지구지킴이'를 공모전에 출품했다.
이 작품은 미래에서 현재로 온 타임 트래블러가 45초 안에 일상 속 'ESG 빌런'을 막으며, 지속가능한 하루를 실천할 수 있도록 돕는 이야기를 경쾌한 전개로 풀어냈다. 이를 통해 시청자가 기후위기 대응의 중요성을 직관적으로 공감할 수 있도록 했다는 평가를 받았다.
이 주임 등은 세종지역 공공기관 홍보협의회(세공협)가 실시한 '홍보영상 제작 교육과정(세종시청자미디어센터)'의 일환으로 작품을 제작했다.
세공협은 세종시청(회장), 세종시의회, 세종시교육청, 세종경찰청, 시청자미디어재단(세종시청자미디어센터), 경제인문사회연구회, 한국교통연구원, 중소기업기술정보진흥원, 한국보건사회연구원, 한국수목원정원관리원(간사) 등이 회원사로 활동한다.
이 주임은 "미래 세대의 관점에서 현재를 살아가는 '우리'가 할 수 있는 행동의 의미를 대중에 전하고 싶었다"며 "작품은 짧은 영상으로 제작됐지만 '작은 실천이 모이면 큰 변화를 만들 수 있다'는 메시지를 명확하게 담고 있다"고 강조했다.
조양수 한수정 대외협력실장은 "세종지역 공공기관이 협업해 제작한 이번 영상이 ESG 실천의 모범사례로 평가받았다는 점에서 의미가 크다"며 "한수정은 앞으로도 국민이 기후위기 대응에 직접 참여할 수 있는 콘텐츠를 지속해서 발굴·확산해 나가겠다"고 말했다.
한편 한수정은 국립백두대간수목원(경북 봉화), 국립세종수목원(세종시), 국립한국자생식물원(강원 평창), 국립정원문화원(전남 담양)을 운영하고 있다.
대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
