韓·UAE, 'UAE 스타게이트 프로젝트' 등 공동추진

최동현기자

입력2025.11.18 20:18

한국과 아랍에미리트(UAE)가 30조원 이상 규모의 인공지능(AI) 클러스터 구축 사업인 '스타게이트 프로젝트'를 공동 추진하기로 했다.


과학기술정보통신부, 기후에너지환경부, 해양수산부, 산업통상부와 국가인공지능전략위원회는 이재명 대통령의 UAE 국빈 방문을 계기로 양국 간 협력을 확대할 예정이라고 18일 밝혔다.


韓·UAE, 'UAE 스타게이트 프로젝트' 등 공동추진 이재명 대통령이 18일(현지시간) 아랍에미리트(UAE) 아부다비 대통령궁에서 열린 국빈방문 공식 환영식에서 무함마드 빈 자이드 알 나흐얀 UAE 대통령과 사열대로 이동하고 있다. 연합뉴스
UAE 스타게이트 프로젝트는 아부다비에 조성되는 최대 5GW 규모 AI 데이터센터 클러스터를 구축하는 사업이다. 2026년 첫 200MW급 AI 클러스터 가동이 목표다. 초기 투자만 약 30조원 구모다.


정부는 아시아의 AI 수도를 목표로 하는 우리나라가 치열한 글로벌 시장을 선도하기 위해 주요국들과 전략적 협력이 중요하다고 판단했다. 이에 그 첫 단추로 UAE와 AI·에너지 분야 협력을 추진한다는 방침이다.


이번 UAE와의 협력은 그동안 국내에서 축적한 AI 관련 역량을 국가 전략적으로 해외시장에 확대하는 첫번째 사례다.


국가인공지능전략위원회와 UAE 아부다비 인공지능첨단기술위원회(AIATC)는 '전략적 AI 협력 프레임워크'를 맺어 AI 분야에서 양국 간 포괄적 협력을 하기로 합의했다. 중점 협력 분야는 ▲AI 투자와 인프라 구축 ▲AI 공급망 확장 ▲AI 및 첨단기술의 채택 가속화 ▲AI 연구개발 등이다, 양국은 이번 프레임워크 발표를 계기로 AI 기술· 응용 서비스의 개발부터 AI·에너지 인프라 구축 등까지 협력해나가기로 했다.


이번 정상회담을 시작으로 양국은 상호번영과 발전을 위한 대형 프로젝트를 공동 추진한다. 첫번째 프로젝트로 '에너지믹스 기반 하이퍼스케일 AI 데이터센터 프로젝트'를 신속히 추진하기로 했다. UAE에 대규모 AI 데이터센터를 건설하고 이를 안정적으로 운영하기 위해 원전, 가스, 재생에너지 등을 함께 활용하는 전력망을 구축하기로 했다. 반도체 공급망 분야까지 협력을 확대하는 내용도 포함됐다.


양국은 '피지컬 AI 기반의 항만·물류 프로젝트'도 추진한다. 완전자동화 터미널을 운영 중인 우리 경험과 데이터 기반의 '피지컬AI'를 활용해 보다 효율적인 자동화·지능화된 항만을 구현할 계획이다. 양국은 부산항과 아부다비 칼리파항을 테스트베드 항만으로 삼아 실증·검증하는 공동 프로젝트를 추진할 예정이다.


과기정통부는 UAE 인공지능특임장관과 함께 양국 AI 분야 협력 확대를 위해 연구기관·기업·전문가 교류를 지원하고 민간 교류 및 AI 투자를 촉진하는 내용의 MOU를 체결했다. UAE의 AI 데이터센터 구축 및 AX 프로젝트에 우리 AI 기업의 참여를 촉진하기 위한 협력을 추진할 계획이다. 과기정통부와 UAE 인공지능특임장관은 이러한 협력 사항을 지속 추진하기 위해 국장급 AI 정책협의체를 구성·운영한다.


우리 정부는 국가AI전략위를 중심으로 과기정통부, 기후부, 해수부, 산업부 등 관계부처 및 기관, 민간기업 등이 참여하는 분야별 워킹그룹을 UAE 측과 연내 구성할 예정이다. 이를 통해 양국은 구체적인 이행 방안을 논의하고, 세부 협력 방안을 마련해 나갈 계획이다.




최동현 기자 nell@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

