센트로이드, 美골프장 운영사 '콘서트 골프' 지분 베인캐피탈에 매각

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

사모펀드(PEF) 운용사 센트로이드인베스트먼트파트너스(센트로이드)가 미국 프라이빗 골프클럽 플랫폼 '콘서트 골프 파트너스(콘서트 골프)'를 매각했다.

센트로이드는 글로벌 PEF 클리어레이크 캐피털(클리어레이크)과 공동 투자한 콘서트 골프의 지분을 글로벌 투자사 베인캐피탈에 매각 완료했다고 18일 밝혔다.

이번 거래는 블랙스톤과 클리어레이크, 센트로이드가 공동으로 참여하고 베인캐피탈이 신규 인수자로 나섰다. 앵커 투자자는 MG새마을금고다.

콘서트골프 홈페이지 캡처.

AD

센트로이드와 클리어레이크는 2022년 콘서트골프에 함께 투자한 이후 경영진과 협력해 미국 내 우량 골프장에 대한 인수와 운영 효율화에 주력했다. 콘서트골프는 다수의 볼트온 인수를 통해 포트폴리오를 39개 클럽까지 확대하고 매출과 수익성 측면에서도 의미 있는 성과를 기록했다. 센트로이드가 운용하는 펀드 기준 연 20%대 수준의 수익률과 원금의 약 2배에 해당하는 회수 실적이 예상된다.

센트로이드는 테일러메이드, 사우스 스프링스 컨트리클럽 등 골프 관련 자산에 대한 일련의 투자를 통해 골프 산업에 대한 전문성을 키우고 주요 투자 영역으로 육성하고 있다. 골프 용품부터 브랜드, 국내외 골프장, 미국 프라이빗 클럽 플랫폼에 이르는 투자를 순차적으로 진행하며 골프 밸류체인 전반에 대한 이해와 운용 경험을 쌓았다.

센트로이드는 이런 골프 산업 투자 경험을 바탕으로 프리미엄 소비·레저 섹터에 유사한 전략을 적용하겠다는 방침이다. 특정 소비 테마를 선정해 심층 분석을 수행한 후 관련 밸류체인 전반에 걸친 단계적 투자를 통해 장기 성과를 추구하는 방식으로 접근할 계획이다.





AD

센트로이드 관계자는 "이번 콘서트골프 거래는 새마을금고를 비롯한 국내 투자자들과 글로벌 운용사가 함께 참여해 북미 골프 인프라 자산에서 의미 있는 성과를 실현한 사례"라며 "앞으로도 산업별 전문성과 해외 네트워크를 활용해 국내 투자자들이 글로벌 우량 자산에 보다 체계적으로 접근할 수 있도록 다양한 기회를 발굴해 나갈 것"이라고 말했다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>