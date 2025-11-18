광주산정 공공주택지구, 민·관·공 협의체 가동

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광주산정 공공주택지구 사업을 놓고 광주시·LH·주민이 함께 참여하는 민·관·공 협의체가 출범했다.

광주시는 18일 시청 비즈니스룸에서 협의체 출범식을 열었다. 협의체는 광주시 1명, LH 4명, 주민대표 5명으로 구성됐으며, 공공주택지구 조성 과정의 주요 현안과 의견을 정기적으로 공유한다.

18일 광주시청 비즈니스룸에서 열린 ‘광주산정 공공주택지구 민·관·공 협의체 출범식’에서 광주시·LH·주민대표 등이 함께 기념촬영하고 있다. 광주시 제공

광주산정 공공주택지구사업은 국토부의 '공공주도 대도시권 주택공급 확대방안'에 따라 추진 중이다. 광산구 산정·장수동 일대에 2030년까지 총 1만2,875세대를 공급할 계획이며, 공공주택 6,630세대, 민간분양 6,139세대, 단독주택 206세대가 포함된다.

광주시는 지역 공공주택 물량이 2030년까지 약 2만8,000세대 부족하다는 점을 근거로 공공주택 비율 확대를 요구하고 있다. 강기정 시장은 지난 10월 김윤덕 국토교통부 장관에게 "LH가 산정지구를 민간 매각 없이 공공주택 100%로 추진해야 한다"고 건의했다.





변성훈 시 공간혁신과장은 "협의체를 통해 갈등을 최소화하고 주민 의견을 지속적으로 반영하겠다"며 "상생형 공공주택지구 조성에 힘쓰겠다"고 말했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

