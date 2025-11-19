본문 바로가기
"작을수록 오른다"…강남 59㎡ 이하 아파트, 10·15 대책 이후 상승률 1위[부동산AtoZ]

오유교기자

입력2025.11.19 07:00

서울 동남권 40~60㎡, 서울 통틀어 상승률 1위
올해 누적 1위는 국민평형, 대책 이후 흐름은 소형이 주도
'다운사이징 입성 전략' 확산…강남 소형 아파트에 수요 몰려
반포·잠실 등서 59㎡ 잇따라 신고가도 속출
"상징적 입지 + 대출 제한" 겹쳐…'비자발적 선택' 가속

"작을수록 더 오른다."

최근 서울 강남권 아파트 시장에서 소형 아파트의 집값 상승세가 심상치 않다. 정부의 10·15 부동산 대책 이후 자금 여력이 줄었어도, '작아도 강남'을 찾는 이들이 몰리면서 전용 59㎡ 이하 소형 아파트가 가격 상승을 주도하고 있다. 대출 규제를 피해 강남 입성을 택한 실수요자들의 '강제된 다운사이징(소형화)' 현상이 본격화됐다는 분석이 나온다.

"작을수록 오른다"…강남 59㎡ 이하 아파트, 10·15 대책 이후 상승률 1위[부동산AtoZ] 최근 전용 59㎡가 31억원에 거래된 잠실 엘스. 지지옥션.
19일 한국부동산원의 '규모별 주간 매매가격지수'를 대책 이후 세 차례 통계(10월 4주차~11월 2주차)를 합산한 결과 서울 동남권(강남·서초·송파·강동구)의 40㎡ 초과~60㎡이하 면적대 아파트 상승률이 1.25%로 집계됐다. 이 기간 서울 모든 지역의 모든 면적을 통틀어 가장 높은 상승률이었다. 동남권에서는 60㎡초과~85㎡이하(0.92%), 85㎡초과~102㎡이하(0.79%), 40㎡ 이하(0.67%), 102㎡초과~135㎡이하(0.66%), 135㎡ 초과(0.56%) 순으로 상승률이 높았다. 40㎡ 이하를 제외하면 소형 평형의 아파트 가격 상승세가 돋보였다.


일반적으로 가장 인기가 높은 면적대는 '국민평형'으로 불리는 84㎡다. 실제로, 올 한 해를 통틀어 보면 동남권에서도 84㎡가 속한 60㎡초과~85㎡ 이하 아파트의 누적 상승률(15.13%)이 6개 구간 중 가장 높았다. 같은 기간 40㎡초과~60㎡이하는 13.22%로 102㎡초과~135㎡이하(13.94%)에도 밀린 3위였다.


한국부동산원의 규모별 매매지수는 아파트를 면적 기준 6개 그룹(40㎡이하, 40㎡초과~60㎡이하, 60㎡초과~85㎡이하, 85㎡초과~102㎡이하, 102㎡초과~135㎡이하, 135㎡초과)으로 나눠 통계를 낸다. 서울은 동남·서남·동북·서북·도심 등 다섯 권역별로 집계한다.


부동산 전문가들은 이 흐름을 정책 유인에 따른 '비자발적 다운사이징'으로 본다. 고가 주택에 대한 대출이 제한되자 자금 여력에 맞춰 면적을 줄여서라도 강남 입성에 나서는 수요가 늘고 있다는 것이다. 10·15 대책에 따라 규제지역 내 주택담보대출은 15억원 이하 아파트는 6억원, 15억~25억원은 4억원, 25억원 초과는 2억원으로 각각 제한됐다.


박원갑 KB국민은행 부동산 수석전문위원은 "강남에 대한 선호는 여전히 강하고, 대기 수요도 많다"면서 "규제를 회피하고 대출 한도 내에서 강남에 진입하려는 전략으로 실수요자들이 소형 아파트로 눈을 돌리고 있다"고 말했다. 그는 "이 같은 흐름은 자발적 선택이라기보다는 강제된 구조적 변화"라고 설명했다.

실제로, 소형 아파트들은 신고가에 거래가 되고 있다. 서초구 반포동 '디에이치반포라클라스' 59㎡는 이달 5일 37억5000만원에 팔렸다. 직전 최고가였던 36억5000만원(9월)보다 1억원 더 비싼 가격이다. 올해 초 31억~32억원대였던 점을 감안하면 1년도 안 돼 약 6억원이 올랐다. 비슷한 시기 송파구 '잠실엘스' 59㎡도 31억원에 거래되며 최고가를 경신했다.


김효선 NH농협은행 부동산 수석전문위원은 "대출 한도가 제한되면서 자금 여력이 줄어든 실수요자들이 강남 내 소형 평형으로 갈아타고 있다"며 "강남 입성은 단순 주거를 넘는 상징적 선택으로 여겨지며, 1~2인 가구 증가와 입지 선호까지 겹쳐 소형 아파트 선호 흐름은 당분간 더 확산할 가능성이 있다"고 말했다.

오유교 기자 5625@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

