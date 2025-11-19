본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

SNS서 정신적 위기 계층 노린 약물 사기…신고 꺼려 악순환

변선진기자

박승욱기자

입력2025.11.19 11:39

시계아이콘01분 52초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

"정부·수사기관 적극적으로 대응해야"

사회관계망서비스(SNS)에서 정신적 위기 계층을 노린 위해성 약물 판매 사기가 기승을 부리고 있다. 피해자가 신고를 꺼려 암수 범죄로 남는 데다 일부에서는 약물의 시중 유통 가능성까지 우려하고 있다. 정부와 수사기관이 보다 적극적으로 모니터링하고 대응 체계를 강화해야 한다는 지적이 제기된다.

SNS서 정신적 위기 계층 노린 약물 사기…신고 꺼려 악순환
AD

19일 아시아경제 취재를 종합하면 판매자들은 텔레그램 등 보안 메신저를 통해 "고통 없이 생을 마감할 수 있는 약이 있다"며 정신적 위기 계층에 접근해 가상화폐 송금을 요구한다. 이후 대금을 받으면 곧바로 잠적하는 수법이다.


피해자들은 상습 사기범의 실명, 거주지, 연락처 등을 '박제'하며 정보를 공유하고 있다. 취재진이 확인한 피해자만 최소 10여명에 이른다. 한 피해자는 "200만원어치에 달하는 가상화폐를 송금했지만, 곧바로 연락이 끊겼다"고 털어놨다. 다만, 자신도 처벌 대상이 될 수 있다는 우려 탓에 수사기관에 신고를 꺼리고, 이 때문에 범죄 사실 및 피해 규모조차 제대로 파악되지 않고 있다.


해당 물질이 향정신성의약품이면 구매자도 마약류관리법 위반 혐의로 형사처벌 대상이 될 수 있다. 구매자의 심리적 취약성까지 더해지면서 동일한 사기 수법이 반복되는 배경이 되고 있다. 경찰 관계자는 "통상 마약 거래의 경우 위장 수사를 통해 적발하지만 이런 유형은 실제 약물이 없는 사기 형태라 암수 범죄로 남는 경우가 많다"며 "구매자도 처벌받을 수 있다는 두려움 때문에 신고가 거의 이뤄지지 않아 수사 착수가 어렵다"고 말했다.


일각에서는 이 같은 위해성 약물이 실제로 유통되고 있을 가능성을 우려하는 목소리도 나온다. 실제로 취재진이 접촉한 이도 마약류 판매상으로 추정됐다. 이 판매상은 대마, LSD, 엑스터시, 케타민을 뜻하는 은어를 언급하며 구매를 유도했다. 국내 마약류 유통 조직이 이미 은밀한 밀반입 루트를 갖춘 만큼 동일 경로를 통해 위해성 약물을 들여올 가능성도 있다는 얘기다.


서울지역 일선 경찰서의 한 마약 수사관은 "국내도 이미 마약 안전지대가 아닌지 오래된 만큼 (그런 위해성 약물을) 해외에서 들여오는 일이 불가능한 것은 아니다"라고 내다봤다. 국가데이터처에 따르면 지난해 극단적 선택으로 인한 사망자는 1만4872명으로 전년(1만3978명)보다 894명(6.4%) 늘었다. 올해는 8월까지 9324명으로 잠정 집계됐다.


이 때문에 정신적 위기 계층을 노린 위해성 약물 관련 거래 게시글을 원천 차단해야 한다는 지적이 나온다. 보건복지부가 온라인을 상시 모니터링하고 있으나, 텔레그램 등 해외에 서버를 둔 보안 메신저는 협조를 받기 어렵다는 한계가 있다. 복지부 관계자는 "블로그 등 공개 게시글은 자원봉사 모니터링단이 발견할 경우 즉시 삭제·차단을 요청하고 있다"며 "인공지능(AI) 기반 24시간 탐지 시스템도 구축 중"이라고 설명했다. 다만 "(해외 기반 보안 메신저의 경우) 국내 협조 창구가 없어 국제 공조 체계 마련이 필요한 실정"이라고 덧붙였다.

SNS서 정신적 위기 계층 노린 약물 사기…신고 꺼려 악순환

전문가들은 정부·수사기관의 보다 적극적인 대응과 플랫폼의 책임 강화를 주문하고 있다. 유현재 서강대 커뮤니케이션학부 교수는 "국내에서 가장 심각한 사회문제 중 하나임에도 온라인상의 위해성 약물 거래에 대한 대응은 미흡한 수준"이라며 "정부와 수사기관이 관련 게시글에 더 적극적으로 관심을 가지고 대처해야 한다"고 지적했다.


이윤호 동국대 경찰행정학과 명예교수는 "위해성 약물 거래 사기 피해자는 피해자인 동시에 법적으로는 범죄자로 분류될 수 있어 신고가 쉽지 않다"며 "유럽처럼 범죄 활동이 발생하는 플랫폼에 대한 규제 강화를 우리나라에서도 시행해야 한다"고 제안했다. 이어 그는 "특정 단어가 게시될 경우 자동 삭제·차단하는 기술적 조치가 필요하다"고 짚었다.


유럽연합(EU)은 2022년 11월 발효된 디지털서비스법(DSA)을 통해 불법·유해 콘텐츠 삭제 의무 등 강력한 플랫폼 규제를 시행 중이다. 유 교수는 "국내에서도 DSA와 비슷한 법안 마련을 위한 논의가 이뤄져야 한다"고 강조했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎109 또는 자살예방SNS상담 "마들랜"에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.




변선진 기자 sj@asiae.co.kr
박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
날씨는 죄가 없다
  • 25.11.1406:50
    ⑤도매법인 퇴출, 정부는 3년째 변죽만…"착시 개혁"
    ⑤도매법인 퇴출, 정부는 3년째 변죽만…"착시 개혁"

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1406:50
    ⑥해외 각국, 도매시장 독점권 폐지…"농산물 가격안정, 출발은 경쟁"
    ⑥해외 각국, 도매시장 독점권 폐지…"농산물 가격안정, 출발은 경쟁"

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1307:15
    "앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다④
    "앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다④

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1214:43
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸?.. "상추값 절반이 유통비" 깜놀
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸?.. "상추값 절반이 유통비" 깜놀

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1207:10
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸다?…상추 한 박스 5600원이나 차이 난 이유 ③
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸다?…상추 한 박스 5600원이나 차이 난 이유 ③

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

12:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기