영천시, 공무원 정책연구모임 '톡톡 영천' 연구결과 보고회 개최

우수 팀에 상장·시상금 지급…시정 반영 혜택
영천시(시장 최기문)는 18일 시청 영상회의실에서 정책연구모임 '2025년 톡톡(Talk Talk) 영천'의 최종 연구결과 보고회를 개최했다.
톡톡 영천은 영천시 내 다양한 부서와 직급으로 구성된 직원들이 자발적으로 참여해 구성한 정책연구모임으로, 창의적인 아이디어를 기반으로 국정과제와 연계한 신규사업을 발굴하기 위해 지난 7월 출범했다.
6개 팀 구성원들은 자율적인 모임을 운영하며 관광, 미래산업, 랜드마크 조성 등 시정 현안과 관련된 다양한 주제 분석과 함께 매월 1회 이상 정기 모임을 진행했다.
과제별 실태 분석과 국내 우수기관을 직접 방문해 우수사례를 벤치마킹하는 등 활발한 연구활동을 이어왔다.
이번 보고회는 부시장과 국·소장, 톡톡 영천 39명이 참석한 가운데, 6개 팀의 창의적이고 혁신적인 정책 아이디어 발표 후 질의응답과 심사평가 순으로 진행됐다.
발표된 주제는 ▲금호 스타라이트 리버 프로젝트 ▲영천 메디 힐링 캠퍼스 조성 ▲보현산 출렁다리 주변 익스트림 테마파크 조성 ▲10차 산업 선도 도시 조성 사업 ▲영천시 랜드마크 조성사업 ▲로컬·글로벌 지역 자원을 활용한 프랜차이즈 협업 등 6건으로, 다양한 분야에서 시정 현안과제를 해결하고 지역발전을 촉진할 수 있는 아이디어들이 포함됐다.
최종 심사 결과 우수 아이디어를 제시한 팀에게는 12월 직원정례회에서 상장과 시상금이 지급될 예정이며, 선정된 우수과제들은 시정에 반영될 수 있도록 적극 검토할 계획이다.
지금 뜨는 뉴스
이정우 부시장은 "바쁜 업무에도 국정과제와 연계된 신규사업을 적극 발굴해 준 직원들에게 감사드린다"며, "현장에서 느낀 고민을 향후 정책으로 구체화해 시정 전반의 실질적인 변화로 이어지길 기대한다"고 말했다.
영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>