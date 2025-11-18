김태흠, 천안아산에 1조 원 규모 '국내 최대 돔구장' 건립

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2031년 완공 목표…K팝·프로야구·전시·관광 아우르는 초대형 문화 플랫폼 구축

김태흠 충남지사가 18일 기자회견을 열고, 천안,아산에 국내 최대 규모의 돔 구장을 건립한다고 밝혔다.

김태흠 충남지사가 천안아산역 일대를 K팝·스포츠·관광이 집약된 초대형 미래도시 허브로 탈바꿈시키는 1조 원 규모의 돔구장 건립을 전격 발표했다. 2031년 완공 시 국내 최대 규모의 돔구장이 될 전망이다.

충남도가 대한민국 교통의 중심지인 천안아산에 프로야구 경기와 K팝 공연을 연중 개최할 수 있는 초대형 돔구장 건립을 추진한다.

이에 따라 국내 최대 돔구장이 탄생하며 천안·아산은 K팝 글로벌 거점으로 도약할 것으로 기대된다.

김태흠 지사는 18일 도청 프레스센터에서 기자회견을 열고 "천안아산역 일대에 스포츠와 문화, 관광이 어우러지는 미래형 복합문화체육공간, 돔구장 건립 사업을 추진해 천안·아산을 인구 150만의 문화도시로 육성하겠다"고 밝혔다.

천안아산 돔구장은 KTX 천안아산역에서 도보 10∼20분 거리 20만㎡ 부지에 오는 2031년까지 1조 원을 투입해 5만 석 이상 규모로 조성된다.

김 지사는 "천안아산 돔구장은 비·눈·더위·추위에 영향받지 않는 365일 열린 시민 문화공간"이라며 "KTX 접근성을 기반으로 스포츠·공연·전시·축제 등 다양한 행사를 유치할 수 있는 대한민국 모두의 복합 여가 플랫폼이 될 것"이라고 설명했다.

특히 "한국야구위원회(KBO)와 협의해 연간 프로야구 30경기 이상 개최하고, 축구·아이스링크 경기, 연 150∼200일 K팝 공연 및 전시·기업행사 등을 유치할 계획"이라고 밝혔다.

또 K팝 공연 역량 강화를 위해 하이브(HYBE), 에스엠(SM), 제이와이피(JYP) 등 대형 엔터테인먼트사와 협력한 공동 브랜드화 전략도 추진한다.

아울러 돔구장 인근에 건립될 광역복합환승센터와 연계해 호텔·쇼핑·문화시설 등 민간 부가 사업도 확장하며, 지역 상권 활성화·관광산업 확대·청년 일자리 창출 효과도 기대된다.

김 지사는 "12월에 돔구장 부지 선정 및 타당성 조사 용역을 착수해 사업을 속도감 있게 추진하겠다"며 "민간 투자, 국비 확보 등 다양한 재원 조달 방안을 검토할 것"이라고 말했다.

이어 "도민 부담을 최소화하면서도 실현 가능한 재정 구조를 위해 전문가 자문과 공론화를 병행하고, 투명하고 책임 있는 행정으로 사업을 추진하겠다"고 강조했다.

김 지사는 사막 도시에서 글로벌 관광·금융·항공 허브로 성장한 두바이 사례를 언급하며 "천안아산 돔구장은 K팝과 대한민국 문화의 구심점이자 새로운 문화·경제 중심 허브가 될 것"이라고 밝혔다.





한편 현재 국내 돔구장은 1만 6000석 규모의 서울 고척스카이돔이 유일하다.





이병렬 기자

