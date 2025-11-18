BISTEP, ‘3차 R&D기획 역량 레벨업’ 교육

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AI 활용 R&D 기획·기술분석 심화

부산과학기술고등교육진흥원(BISTEP, 원장 김영부)은 지난 12일 부산시티호텔에서 '제3차 R&D기획 역량 레벨업 교육'을 마무리했다고 18일 전했다.

올해 마지막 차수로 진행된 이번 교육에 지역 연구기관, 대학, 기업체 및 부산시 관련 부서의 R&D 담당자 등 60여명이 참석해 높은 관심 속에 진행됐다.

이 교육은 'AI를 활용한 R&D 기획 및 기술분석 핵심 역량 레벨업' 주제로, 인공지능 기술을 R&D 기획 업무 전반에 접목하는 방법을 중심으로 구성됐다. 참가자들은 ChatGPT 등 다양한 AI 도구를 활용해 기획보고서 작성, 기술동향 조사, 특허 분석, 선행기술 검토 등 R&D 기획 과정의 생산성과 정확성을 높이는 구체적인 사례를 경험했다.

교육은 'AI를 수행비서로 기획보고서 작성하기'와 'AI를 활용한 특허 분석 및 선행기술 조사' 두 개의 심화 세션으로 진행됐다. 데이터 기반 분석 능력 강화, 기획 효율성 높이기, AI를 활용한 정보 탐색 및 기획 지원 전략 등 실무 중심 내용이 다뤄졌다.

참가자들은 "AI 활용 전반을 이해하는 데 큰 도움이 됐다", "시간이 아쉬울 만큼 유익했다", "심화 과정이 개설되길 바란다"는 등 호평을 남겼다.

BISTEP 김영부 원장은 "AI는 이제 R&D 기획의 효율성과 정확성을 동시에 높이는 핵심 도구"라며, "이번 교육을 통해 지역 연구자들이 AI를 적극 활용해 더 깊이 있는 기획보고서를 작성하고 지역 R&D 경쟁력을 강화할 수 있기를 기대한다"고 말했다.





'R&D기획 역량 레벨업 교육'은 BISTEP이 매년 정기적으로 운영하는 대표 R&D 실무 역량 강화 프로그램으로, 올해 총 3회 진행됐다. BISTEP은 내년에도 현장 수요를 반영한 맞춤형 교육과정을 지속적으로 운영해 지역 혁신 생태계 성장을 견인한다는 계획이다.

BISTEP이 ‘3차 R&D기획 역량 레벨업 교육’을 진행하고 있다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

