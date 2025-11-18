노루페인트, 연말 대형 전시 3곳에 600명 초대한다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

자사 협찬 전시회에 댓글 응모로 참여

“일상 속 예술·컬러 즐거움 확대할 것”

노루페인트가 연말 전시 관람객 초대 이벤트를 진행한다고 18일 밝혔다.

노루페인트가 자사 페인트를 협찬한 세 곳의 대형 전시 초대권을 총 600명에게 초대권을 증정한다. 참여자들은 노루페인트 공식 사회관계망서비스(SNS) 댓글 응모를 통해 간편하게 신청할 수 있다. 추첨을 통해 전시별로 200명씩 선정한다.

샌디에이고 미술관 소장품 특별전 전경. 노루페인트

협찬 전시회는 ▲르네상스에서 인상주의까지: 샌디에이고 미술관 소장품 특별전 ▲알폰스 무하: 빛과 꿈 ▲인상주의에서 초기 모더니즘까지, 빛을 수집한 사람들이다. 세 전시 모두 '예술과 색의 조화'를 주제로 각기 다른 시대와 예술가의 감성을 노루페인트의 컬러로 풀어냈다.





노루페인트 관계자는 "예술은 색을 통해 감정을 전달하고 페인트는 그 감정을 담는 도구"라며 "일상 속에서 예술과 컬러의 즐거움을 경험하길 바란다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

