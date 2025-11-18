'채권왕' 건들락 "2500兆 사모대출, 대형 금융위기 뇌관"…서브프라임 사태 데자뷔 경고

제프리 건들락, 블룸버그 팟캐스트 인터뷰
주식시장 거품 경고…"엄청나게 투기적"
'채권왕'으로 불리는 제프리 건들락 더블라인 캐피털 최고경영자(CEO)가 다음 대형 금융위기는 약 2500조원 규모의 사모대출에서 비롯될 수 있다고 경고했다. 그는 또 현재 금융시장 자산 가격이 지나치게 고평가됐다며 투자 포트폴리오의 20%를 현금으로 보유하라고 권고했다.
건들락은 17일(현지시간) 공개된 블룸버그 팟캐스트 '오드 라츠'에 출연해 사모대출 시장에서 대출기관들이 "쓰레기 대출(garbage loans)을 쏟아내고 있다"고 지적했다.
그는 최근 사모대출을 통해 자금을 조달해 온 비우량(서브프라임) 자동차 담보대출업체 트라이컬러와 차 부품사 퍼스트브랜즈의 파산 사례를 언급하며 "금융시장에서 다음 대형 위기는 사모대출이 될 것"이라고 주장했다. 또한 현재 상황이 "2006년 서브프라임 모기지 사태가 재포장됐던 것과 같은 양상을 띠고 있다"고 봤다.
서브프라임 모기지 채권은 2008년 금융위기의 직접적인 원인으로 지목된다. 당시 신용평가사들은 서브프라임 모기지를 기초자산으로 한 선순위 채권에 최고 신용등급을 부여했지만, 이를 매입한 금융기관들은 대규모 부실을 떠안아야 했다. 사모대출은 은행이 아닌 비은행 금융회사가 기업에 직접 대출하는 구조로, 현재 시장 규모는 약 1조7000억달러(약 2490조원)로 추산된다.
건들락은 사모대출 펀드를 일반 투자자들에게 판매하려는 최근의 움직임도 강하게 비판했다. 그는 이 같은 자산은 신속한 매각을 통한 유동성 확보가 어려운데도 손쉬운 환매를 약속하는 것은 "완벽한 부조화"라며 환매가 쏠릴 경우 펀드가 자산을 헐값에 처분해 손실이 크게 확대될 수 있다고 지적했다.
그는 최근 인공지능(AI) 투자 거품 우려 등 금융시장 전반의 과열도 우려했다.
건들락은 "미국 주식시장의 건강 상태는 내 경력 전체를 통틀어 가장 취약하다"며 "시장은 믿을 수 없을 정도로 투기적이고, 이런 투기 장세는 엄청나게 높은 수준까지 치솟는다. 이런 일이 매번 일어나고 있다"고 말했다.
금 투자와 관련해서는 관세발(發) 인플레이션을 우려해 지난 9월 중순 포트폴리오 내 비중을 25%까지 확대하라고 조언했지만, 최근 이를 15%로 축소했다고 밝혔다.
