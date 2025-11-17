KTX 누적 이용객 '12억명' 돌파…일평균 25만명 이용

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

KTX 누적 이용객이 12억명을 넘어섰다.

한국철도공사(코레일)는 KTX가 운행을 시작한지 21년 7개월 만에 누적 이용객이 12억명을 넘어섰다고 17일 밝혔다.

KTX는 2004년 4월 1일 첫 운행을 시작해 최근까지 누적 7억1584만㎞를 달렸다. 이 기간 KTX 이용객이 이동한 거리는 총 2970억㎞(국민 1인당 5807㎞)에 달한다.

KTX 산천 열차가 레일 위를 달리고 있다. 한국철도공사 제공

특히 누적 이용객 12억명 돌파는 지난해 10월 19일(누적 이용객 11억명 달성) 이후 불과 13개월 만의 기록이다. KTX 초창기 누적 이용객이 1억명을 넘어서는 데 3년여(2007년)가 소요된 점을 고려할 때 최근 KTX 이용객이 가파르게 늘어났음을 가늠할 수 있다.

이용객 증가는 인프라 증가와도 맞닿아 있다. KTX는 운행 초기 경부선(서울~부산)과 호남선(용산~목포) 등 2개 노선에 20개 역을 운행했지만 현재는 8개 노선(경부·호남·경전·전라·동해·강릉·중부내륙·중앙)에 77개 역으로 외연이 확장됐다. 지난 20년간 6개 노선에 57개 역이 늘어난 것이다.

올해 기준 일평균 이용객은 25만1000명으로 2004년 개통 당시 7만2000명보다 3.5배가량 증가했다. 이용객이 가장 많은 구간은 '서울~부산'으로 일평균 1만9000여명이 KTX를 이용하는 것으로 조사됐다. 이용객이 가장 많은 역은 서울역으로 일평균 10만7000여명이 이용한다.

한국철도공사 제공

전체 철도 이용객 중 KTX 이용객 비중은 2004년 18%에서 2014년 42%, 지난달 말 기준 63%로 꾸준히 높아졌다. 올해 기준 10명 중 6명 이상이 KTX를 이용하고 있는 셈이다.

특히 KTX 정기 승차권 이용객은 올해 1만3000명으로 운행 초기보다 8배가량 증가했다. 이는 KTX가 여행은 물론 출퇴근 등 일상적 이동 수단으로 자리매김했음을 보여준다.

외국인 철도 이용객 증가도 주목할 만하다. 한류 콘텐츠 인기와 APEC 등 국제행사 등의 영향으로 올해 KTX를 이용한 외국인 철도 이용객은 600만명을 넘어설 것으로 예상된다. 이에 코레일은 다국어 홈페이지를 전면 개편하고 지난달부터 서울역에 외국인 전용 '트래블센터'를 설치해 운영하는 중이다.





정정래 코레일 사장직무대행은 "KTX 누적 이용객 12억명 돌파는 국민과 함께 이룬 소중한 성과"라며 "KTX가 국민의 일상을 보다 안전하고 풍요롭게 할 수 있도록 차세대 KTX 교체에도 많은 관심과 성원을 바란다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr

