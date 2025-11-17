주식 빚투 논란 재차 해명한 금융위 "엄격한 위험 관리 수반돼야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

위원장·부위원장 빚투 논란에 재차 해명

"주식 빚투, 리스크 관리 철저해야"

금융위원회가 최근 '주식 빚투'(빚내서 투자) 열풍과 신용대출 증가세와 관련해 "빚투의 경우 엄격한 리스크 관리가 수반돼야 한다"고 강조했다.

금융위는 17일 보도 참고자료를 배포하고 신용대출이 안정적으로 관리되고 있다며 이같이 밝혔다. 앞서 "주식 빚투도 레버리지의 일종"이라는 권대영 부위원장 발언에 이어 이억원 위원장이 기자간담회에서 신용대출 증가세가 건전성에 위협을 줄 정도가 아니라고 말한 것이 논란이 되자 진화에 나선 것으로 풀이된다.

권 부위원장은 이후 해당 발언의 진의가 전달되지 못했다면서 주식 빚투를 부추긴 것이 아니라는 취지로 해명했다. 이 위원장도 간담회에서 빚투 리스크 관리가 중요하다고 강조했는데, 정작 최근 신용대출 증가세와 관련해서는 "가계 부채 증가를 견인하거나 건전성에 위협을 줄 정도는 아니다"라고 말해 논란이 됐다.

이에 금융위는 "빚투의 경우 투자자 본인이 감내 가능한 범위에서 엄격한 리스크 관리가 수반돼야 한다는 것은 금융위의 일관된 입장"이라고 밝혔다. 그러면서 대표적인 빚투 지표인 신용거래융자 잔액이 급증한 것과 관련해 "증권사별 총량 제한, 보증금률·담보비율 제한, 고객·종목별 한도 차등 등을 통해 리스크를 면밀히 관리 중"이라고 밝혔다.





또 최근 신용대출 증가세는 계절적 요인이 있다면서 올해 들어 10월까지 누적으로 2조원이 감소하는 등 안정적으로 관리되고 있다고 강조했다.





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr

