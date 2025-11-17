"시내 쇼핑몰에도 나타났다" 日 화들짝…마취총 맞은 새끼 곰 결국

몸길이 약 80㎝ 새끼 곰
마취총으로 쏜 뒤 포획
일본에서 야생 곰이 도심과 주거지에 잇달아 출몰하면서 사회문제로 대두되고 있는 가운데, 일본 시내 쇼핑몰까지 곰이 침입하는 사건이 발생해 건물이 일시 봉쇄됐다.
16일 요미우리신문 등 일본 언론에 따르면 이날 오전 도호쿠 아키타현 노시로시 소재 쇼핑몰 '이온몰 노시로점'에 곰이 나타났다. 이온몰은 일본 전국에 수십 개의 점포를 두고 있는 대형 쇼핑몰이다.
보도에 따르면 쇼핑몰 직원의 신고로 출동한 현 공무원은 마취총으로 곰을 쏜 뒤 포획했다. 몸길이 약 80㎝의 새끼 곰인 것으로 알려졌다.
공무원이 오기 전까지 쇼핑몰 직원들은 가구 등으로 바리케이드를 만들어 곰을 1층 가구 매장 안에 가뒀다. 곰 출몰 당시 직원과 쇼핑객들은 모두 대피해 인명 피해는 없다고 매체는 전했다.
한편 일본 환경성에 따르면 올해 4∼9월 곰 출몰 건수는 2만792건이다. 이는 지난해 전체 건수를 넘어선 수치다. 올해 4월 이후 곰 습격으로 13명이 사망하는 등 사건이 발생했는데, 이는 역대 최다였던 2023년 6명의 2배에 달한다.
피해가 커지자 정부는 지난 13일부터 경찰이 소총으로 곰을 사살할 수 있도록 했다. 그전까지는 면허를 가진 사냥꾼이나 지역 협회가 담당해왔는데 경찰도 할 수 있도록 규칙을 바꾼 것이다. 경찰도 안전을 최우선으로 하는 행동을 취해야 한다고 당부했다. 멀리서 곰을 발견하면 갑자기 움직이거나 큰 소리를 지르지 말고 침착하고 조용히 그 자리를 벗어나야 한다고 권고했다. 가까이서 곰을 발견하면 등을 보이지 말고 곰을 주시하며 천천히 뒷걸음질하여 물러나는 등 자신의 안전을 최우선으로 확보해야 한다는 내용이다.
