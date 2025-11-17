'심판-조정 연계제도' 올해 회부 사건 100% 성립

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

올해 특허심판에서 조정절차로 회부된 사건 모두가 조정 성립됐다. 조정절차는 법적 다툼 대신 당사자 간의 상호 조정으로 원만한 타협점을 찾아가는 과정을 의미하며 '심판-조정 연계제도' 일환으로 진행된다.

지식재산처 특허심판원은 올해 '심판-조정 연계제도'를 본격적으로 추진해 조정절차로 회부된 4건의 특허심판 사건 모두가 조정 성립되는 성과를 거뒀다고 17일 밝혔다.

심판-조정 연계제도는 특허심판 분쟁 사건의 당사자가 동의할 때 산업재산권 분쟁조정위원회에 회부, 심판관이 조정위원으로 직접 참여해 심판이 아닌 조정으로 분쟁을 해결할 수 있게 지원하는 절차다.

통상 특허분쟁은 기술적 사안을 두고 당사자 간 입장 차이가 커 민·형사 소송(법적 다툼)으로 이어지는 사례가 다수다. 조정으로 분쟁을 해결하기가 쉽지 않다는 의미다.

하지만 올해 '심판-조정 연계제도'로 조정절차에 회부된 사건은 사건을 맡은 심판관이 조정부에 직접 참여해 기술적 전문성과 사건에 대한 이해도를 밑바탕으로 합의안을 제시, 양 당사자가 이를 수용하면서 모두 해결됐다.

조정을 통한 분쟁 해결은 단순히 특허와 관련된 법적 다툼을 마무리하는 것에 그치지 않고, 당사자 간 신뢰와 협력관계를 회복해 납품 계약, 공동 기술개발 등 상생의 성과로 이어질 수 있다는 점에서 의미를 갖는다. 양측이 보다 생산적이고 합리적으로 특허분쟁을 해결할 수 있다는 것이 큰 장점이다.

실제 조정에 참여한 한 기업인은 "조정 과정에 지재처 심판관이 직접 참여해 신뢰할 수 있었고, 심판관의 기술 전문성과 이해도를 바탕으로 타협안도 찾을 수 있었다"고 후기를 전했다.

서을수 특허심판원장은 "특허분쟁에서 조정은 갈등의 골이 깊은 당사자에게 결코 쉽지 않은 과정"이라면서도 "하지만 조정에 참여한 심판관이 해당 기술에 대한 전문성과 충분한 이해를 통해 모두가 수용할 수 있는 협력안을 제시함으로써 실질적인 성과(조정)를 낼 수 있었다"고 강조했다.





AD

그러면서 "특허심판원은 앞으로도 심판-조정 연계제도가 지식재산 분쟁 과정에서 상생·협력의 전환점을 찾아가는 길라잡이 역할을 할 수 있도록 하기 위해 노력하겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>