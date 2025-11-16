AI 가수, 드디어 빌보드 1위까지…음악계 위기감 커진다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AI 가수, 빌보드 컨트리 디지털 송 1위

음악의 본질·저작권 문제 갈등… 업계 위기감

인공지능(AI)으로 제작된 음악이 미국 빌보드 차트 정상에 올랐다. 이는 업계에서도 상징적인 사건으로 받아들여지고 있다.

13일(현지시간) USA투데이, 유로뉴스 등은 최근 AI 가수 '브레이킹 러스트(Breaking Rust)'의 대표곡 '워크 마이 워크(Walk My Walk)'가 빌보드 컨트리 디지털 송 세일즈 차트 1위를 기록했다고 전했다.

해당 곡은 스포티파이에서 350만회 이상 재생되며 팬층을 빠르게 확장하는 중이다. 브레이킹 러스트의 다른 곡들인 'Livin' on Borrowed Time'(400만회), 'Whiskey Don't Talk Back'(100만회) 역시 높은 재생 수를 기록했다. 미국 스포티파이 'Viral 50' 차트에서도 브레이킹 러스트의 음악이 연달아 상위권에 올랐다.

이같은 흐름은 특정 장르에 한정되지 않는다. 지난 9월에는 AI R&B 가수 자니아 모네(Zania Mone)가 제작한 두 곡이 가스펠 및 빌보드 차트에서 각각 3위와 20위를 기록했다. 빌보드 측은 최근 수개월 사이 최소 6팀 이상의 AI 기반 아티스트가 차트에 데뷔했다며 "더 많은 사례가 존재할 것"이라고 밝혔다.

AI 음악의 확산 속도는 생산량에서 비롯된다. 스트리밍 서비스 디저(Deezer)의 연구에 따르면 전 세계에 하루 평균 5만곡의 AI 생성 음악이 업로드된다. 이는 전체 신규 음악의 34%에 달한다. 또한 9000명을 대상으로 한 블라인드 테스트에서 응답자 97%가 인간 작곡 음악과 AI 음악을 구별하지 못했다. 사람이 만든 음악과 AI 음악의 경계가 희미해지면서 실제 관여 정도를 파악하기조차 어려워졌다는 것이다.

AI 음악의 영향력은 더욱 커질 전망이다. 다만 폭발적인 성장세만큼 우려도 커지고 있다. 특히 음악의 본질, 창작자의 권리, 산업 구조 전반 등을 둘러싼 논쟁이 격화했다.





AI 기업들이 동의 없이 음악을 학습 데이터로 활용하는 행위가 늘면서 영국에서는 폴 매카트니, 엘튼 존, 케이트 부시 등 유명 아티스트들이 정부에 규제 강화를 촉구하는 서한을 보냈다. 2월에는 애니 레녹스와 라디오헤드를 포함한 1000명 이상의 아티스트가 정부 정책에 항의하며 무음(無音) 앨범 'Is This What We Want?'를 발매하기도 했다.





최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr

