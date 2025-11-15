밥 먹기 전 물티슈로 식탁 '슥슥'…위생적인 줄 알았는데 '반전' 숨어있었다

'식품 접촉면 사용 가능' 여부 확인해야

방부제·계면활성제·향료 등 화학성분 있어

"행주 대신 물티슈로 식탁 닦는데 안 되나요?"

맘카페와 온라인 커뮤니티 등에 심심찮게 올라오는 질문이다. 삶아서 말려야 하는 행주에 비해 관리가 간편하고 한번 쓰고 버리는 것이 보다 위생적일 것 같아서 물티슈를 사용하는 이들이 있다. 결론부터 말하자면 물티슈로 식탁을 닦는 행위는 권장되지 않는다. 식탁과 같이 입으로 들어가는 수저가 직접 닿는 표면에 물티슈를 사용하려면 제품 라벨에서 '식품 접촉면 사용 가능' 여부를 먼저 확인해야 한다.

15일 식품의약품안전처와 한국소비자원 등에 따르면 물티슈는 방부제·보존제와 계면활성제·향료 등 화학 성분을 포함하고 있다. 이러한 성분이 식탁에 잔류할 경우 체내로 들어갈 수 있는데 이는 민감한 사람에게 피부 자극이나 알레르기 반응을 일으킬 수 있다. 특히 벤잘코늄클로라이드는 강력한 살균·소독 효과가 있으나, 인체에 장기간 반복 노출 시 알레르기성 접촉 피부염이나 점막 자극, 급성 독성 등 위험을 일으킬 수 있다.

질병관리청은 이 성분에 장기간 노출될 경우 피부나 눈 자극 및 호흡기 이상 등 건강 이상이 발생할 수 있다고 주의를 당부했다. 환경부의 생활화학제품 안전 지침을 보면 소독제·살균제가 포함된 생활화학제품은 식품이 직접 닿는 면에서의 사용을 피하고, 필요시 물로 충분히 닦아내라고 안내한다. 특히 면역력이 약한 어린이나 노약자가 있는 가정에서는 더욱 주의가 필요하다. 살균이나 제균 기능을 강조한 물티슈의 경우, 화학 성분을 더 많이 함유할 수 있기 때문에 사용 전 제품 표시사항을 꼼꼼히 확인해야 한다.

식탁의 재질에 따라서도 물티슈 사용에 주의가 필요하다. 대리석 식탁은 단단하고 매끄러워 보이지만 실제로는 미세한 구멍이 난 다공성 천연석이라 액체나 산성 물질에 취약하다. 따라서 알코올이나 계면활성제가 포함된 세정제를 반복해서 표면의 광택이 사라지거나 얼룩이 남을 수 있다. 원목 식탁 또한 겉면 코팅이 벗겨지면 오염물이 흡착되거나 얼룩이나 변색이 발생할 수 있다. 대리석 식탁은 전용 클리너와 부드러운 천으로 관리하고, 급할 때는 미온수에 적신 젖은 행주를 사용해서 관리해야 한다.





부득이하게 물티슈를 사용할 경우 '식품 접촉면 사용 가능' 또는 '주방·식탁 전용' 등 용도 표기가 있는지 확인하는 것이 필요하다. '식품 접촉면에 사용할 경우 반드시 물로 헹굴 것'이라는 안내 문구가 쓰여 있는 일부 제품으로 식탁을 닦는다면 물티슈 사용 후 깨끗한 물수건으로 한 번 더 닦아내야 한다.





