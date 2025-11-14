본문 바로가기
김건희 수행비서 "건희2 번호, 거의 내가 사용"…재판부 "거짓말하면 처벌"

염다연기자

입력2025.11.14 21:44

'건희2' 실사용자 공방
통화 녹취록 공개에 "金이 한 두번 빌린 것"

김건희 여사 재판에서 김 여사의 수행비서였던 정지원 전 대통령실 행정관이 이른바 '건희2' 번호를 본인이 개통해 사용했다고 주장했다. 이에 민중기 특별검사팀은 관련자 진술과 공개된 녹취 등에 비춰 김 여사가 실사용자로 보인다고 받아치며 공방이 벌어졌다.

김건희 수행비서 "건희2 번호, 거의 내가 사용"…재판부 "거짓말하면 처벌" 정지원 전 행정관이 25일 서울 광화문 kt웨스트에 차려진 김건희 특검으로 출석하고 있다. 연합뉴스
서울중앙지법 형사합의27부(부장판사 우인성)는 14일 김 여사의 자본시장법 위반 등 혐의 속행 공판을 열었다.


이날 재판에는 김 여사의 '문고리 3인방'으로 알려진 정지원 전 대통령실 행정관이 출석했다. 특검팀은 '건희2' 번호를 김 여사가 사용한 것으로 보고 있는데, 해당 번호로 건진법사 전성배씨가 인사 청탁을 전달한 것으로 보고 있다.


정 전 행정관은 이날 재판에서 김 여사가 아닌 자신이 사용한 번호라고 주장했다. 특검팀은 "김 여사가 조사에서 '증인과 자신이 공유하며 사용하기 위해 (건희2를) 개통한 것이고, 중요한 내용이 있으면 당연히 보고했을 것'이라고 말했는데, 그러면 김 여사 진술은 거짓이냐"고 따져 묻자 정 전 행정관은 "그건 (김 여사가) 왜 그렇게 진술했는지 모르겠다"고 답했다.


그러자 재판부는 "마지막으로 경고한다. 여기서 거짓말하면 위증으로 처벌받는다"고 말했다.


특검팀은 '건희2'로 알려진 연락처와 윤영호 통일교 전 세계본부장의 통화 녹취록을 다시 한번 공개했다. 해당 녹취록에서 김 여사는 "제가 이 번호는 좀 비밀리에 한 번호"라며 "이 번호로 문자나 전화를 주시면 된다. 언제든지 전해주고 전화가 와 있으면 나중에라도 연락하겠다"고 했다.


이후 정 전 행정관은 "한두 번 정도는 제 것을 빌려서 통화하신 것 같기도 하다"고 진술했다.


특검팀은 '건희2' 연락처로 전씨가 전달한 인사청탁 메시지도 공개하며 해당 연락처의 실사용자가 김 여사가 아니었느냐고 추궁했다. 전씨는 대선 후인 2022년 4월 19일 '건희2' 연락처로 대통령실 인사수석실·의전비서관실·정무수석실 등에 8명을 채용해달라며 명단을 보냈다.


정 전 행정관은 "당시 해당 내용을 김 여사에게 전달하지 않았고, 출력해두면 대통령직 인수위원회에서 가져간다고 해서 지시받은 대로 출력만 했다"고 주장했다. 그러면서 전씨가 보낸 메시지에 대해서도 "모르는 사람인데 반말해서 불쾌했다. 악성 민원인 같은 문자라고 생각했다"고 했다.


재판부는 이 부분에서도 "전성배는 언론에 많이 노출된 사람이고, 사진도 나왔는데 모를 수가 있느냐", "코바나컨텐츠 고문도 했다는데 들어는 봤을 거 아니냐"고 물었다.


이날 정 전 행정관은 김 여사가 통일교 측으로부터 받은 샤넬 구두를 신은 걸 본 적이 있다고 진술하기도 했다. 특검팀은 이날 김 여사가 통일교 측으로부터 전달받은 샤넬 가방과 샤넬 구두, 그라프목걸이 등의 사진을 공개하며 김 여사가 실제로 사용하는 걸 본 적이 있느냐고 물었다.


정 전 행정관은 "가방은 샤넬 브랜드를 착용한 것은 본 적이 없고 샤넬 구두는 한두 번 정도 신은 걸 본 적이 있는 것 같다"며 "목걸이는 본 적이 없다"고 했다.


이날 함께 증인으로 소환된 유 전 행정관은 불출석 사유서를 내고 지난달에 이어 이날도 출석하지 않았다. 재판부는 오는 26일 유 전 행정관을 다시 소환하고, 윤영호씨와 그의 아내이자 통일교 전 재정국장인 이모씨를 증인으로 부르기로 했다.




염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

