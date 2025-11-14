바디프랜드, 수험생·학부모 위한 '토닥토닥' 프로모션

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

바디프랜드는 긴 입시 여정을 거치고 있는 수험생과 학부모의 긴장을 풀어주는 '토닥토닥' 프로모션을 진행한다고 14일 밝혔다.

바디프랜드 '토닥토닥' 프로모션. 바디프랜드

이달 말일까지 수험표를 지참해 바디프랜드 라운지에서 '팔콘' 이상급 헬스케어로봇 또는 의료기기를 계약하는 수험생 가족은 누구나 혜택을 받을 수 있다.

특히 이번 프로모션은 헬스케어로봇이나 의료기기 계약 시 바디프랜드의 새로운 소형 마사지기 브랜드 '바디프랜드 미니' 제품을 함께 증정한다. 바디프랜드 미니는 바디프랜드의 핵심 기술력을 핸디한 사이즈에 구현해 마사지 이용의 시공간적 제약과 가격적 구매 부담을 덜어낸 제품이다.

계약 제품에 따라 두피 마사지기 두피 올케어와 목어깨 마사지기가 추가로 증정된다. ▲퀀텀 Audio Speakers by Bang&Olufsen ▲퀀텀 뷰티캡슐 ▲에덴로보 ▲메디컬 파라오 계약 고객에게는 두피올케어가, ▲팔콘 ▲팔콘S ▲팔콘N ▲카르나로보 ▲메디컬팬텀 계약 고객에게는 목어깨 마사지기가 증정된다.

현재 진행 중인 바디프랜드 세일페스타 프로모션과 중복 적용도 가능해 퀀텀 Audio Speakers by Bang&Olufsen, 퀀텀 뷰티캡슐, 에덴로보, 메디컬파라오, 메디컬팬텀 계약 고객은 증정품과 함께 6개월간 월 렌털료 면제 혜택도 받을 수 있다.





바디프랜드 관계자는 "수험생과 가족 모두가 휴식하며 회복의 시간을 가질 수 있도록 기획한 프로모션"이라며 "바디프랜드와 함께 몸과 마음의 긴장을 풀고 온 가족의 건강을 챙기는 계기가 되길 바란다"라고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

