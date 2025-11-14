영주시, 겨울철 자연재난 종합대책 본격 시행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경북 영주시는 15일부터 내년 3월 15일까지 겨울철 자연재난 대책기간을 맞아 '2025∼2026년 겨울철 자연재난(대설·한파) 종합대책'을 본격 시행한다.

이 대책은 최근 빈번해진 폭설과 한파 등 이상기후에 선제적으로 대응하고 시민 안전과 생활불편 최소화를 목표로 마련됐다.

시는 재난안전대책본부를 가동해 24시간 상황관리 체계를 유지하고, 부단체장 직보 체계로 현장 대응 역량을 강화한다. 또 읍·면·동 11개 적설계와 재난영상 CCTV를 활용해 실시간 기상 상황을 모니터링하며, 행정안전부와 경북도, 유관기관과의 재난정보 공유망을 통해 정보를 신속히 전파한다.

제설 대응을 위해 880t의 제설제와 188대의 제설장비(트랙터 158대 포함)를 확보하고 도심 주요 구간 15개소에는 자동 염수분사장치를 운영해 폭설·결빙 상황에 대비한다. 또 지역자율방재단과 협력해 인도·마을안길 등 취약 구간에서 신속한 제설 작업을 지원한다.

한파 대비를 위해 경로당·마을회관 164개소를 한파쉼터로 지정·운영하고, 경로당 난방비 지원과 한랭질환자 감시체계를 가동한다. 농·축산시설 점검, 수도시설 동파 예방, 수도계량기 긴급 교체 등 생활 안전 관리도 강화된다.

이와 함께 '내 집 앞·내 점포 눈치우기 캠페인'을 지속 추진하며, 재난문자·마을방송·전광판·대중교통 광고 등 다양한 채널을 통해 대설·한파 국민행동요령을 안내할 계획이다.





유정근 영주시장 권한대행은 "예측이 어려운 이상기후에 대비해 현장 중심의 선제적 대응체계를 구축하고, 시민이 체감할 수 있는 생활밀착형 안전관리에 최선을 다하겠다"고 말했다.





