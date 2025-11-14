IBK기업은행, 노동부와 중기 퇴직연금 재정검증 가이드북 발간

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

기본편부터 심화편까지 제공

IBK기업은행과 고용노동부는 퇴직연금 재정검증 가이드북을 제작·배포했다고 14일 밝혔다.

AD

지난 5월 두 기관이 체결한 퇴직연금 확정급여형(DB) 질적 성장을 위한 업무협약 후속 과제다.

중소기업 퇴직연금 담당자 실무 역량을 강화하고 근로자 퇴직연금 이해도를 높이는 게 목적이다.

가이드북은 DB 적립금 적정성을 검증하는 '재정검증 기본편', 노무·세무·회계 등 내용을 담은 'DB형 제도 심화편', 현장 '주요 질문편' 등으로 구성했다.

다음 달 9일까지 초성 퀴즈 이벤트도 한다. DB 퇴직연금 제도 관련 초성 퀴즈를 푸는 방식이다. 정답을 맞힌 참여자 중 선착순 5100명에게 모바일 커피 쿠폰을 준다.

누구나 아이원뱅크(개인) 애플리케이션을 통해 이벤트에 참여할 수 있다.





AD

기업은행 관계자는 "DB 가입 기업 수 기준 퇴직연금 1위 사업자로서 앞으로도 노동부와 함께 민관 협업 과제를 발굴·실행할 계획"이라며 "이를 통해 DB형 제도의 질적 성장을 이끌고 궁극적으로 근로자 퇴직급여 수급권 보호를 하겠다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>