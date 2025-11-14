산단공, ‘공정채용 우수기업 어워즈’ 기획재정부 장관상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

채용 체질 혁신으로 지원자 중심의 '공감채용' 문화 정착

한국산업단지공단은 '2025년 공정채용 우수기업 어워즈'에서 공공부문 '기획재정부 장관상'을 수상했다고 14일 밝혔다. 고용노동부와 한국산업인력공단이 공동 주최하는 이번 어워즈는 공정한 채용문화 확산에 기여한 기관과 기업의 우수 사례를 발굴·시상하는 행사다.

올해는 공공기관, 지방공기업, 민간기업 등 다양한 부문에서 기관들이 참여했으며, 공공기관 중 총 6개 기관이 수상자로 선정됐다. 세부 훈격으로는 기획재정부 장관상 2점, 교육부 장관상 2점, 인사혁신처장상 2점이다.

한국산업단지공단은 '채용의 체질을 바꾸다, 미래의 힘을 키우다'를 주제로 공정채용 로드맵을 수립하고, 채용계획 수립부터 선발·모니터링까지 전 과정에서 공정채용 요소를 체계적으로 적용해 투명한 채용 과정을 운영한 점을 높게 평가받았다.

특히 ▲면접 탈락자 대상 피드백 시스템 운영(신뢰받는 채용) ▲채용전형별 직무평가도구 고도화(직무인재 선발) ▲지역인재 및 사회형평적 채용 확대(사회가치 실현) 등 '지원자 중심의 공감채용 문화'를 정착시킨 점이 높은 점수를 받았다.

한국산업단지공단은 이번 수상을 계기로 공정하고 투명한 채용문화를 기관 전반으로 확산시키고, 청년층의 취업역량 강화 및 구직자 친화적 제도 운영을 지속해서 추진할 계획이다.





이상훈 한국산업단지공단 이사장은 "공정채용은 청년에게는 기회의 문을, 기관에는 신뢰의 기반을 넓히는 일"이라며, "한국산업단지공단은 앞으로도 채용 전 과정에서 구직자가 공감할 수 있는 공정한 채용문화를 정착시켜 나가겠다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

