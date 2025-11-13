백영현 시장 "가족 복지 거점 시대…시민 중심 촘촘한 복지 펼치겠다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

포천시, '더 큰 행복 포천시가족센터' 26일 개관

1인 가구부터 이주배경까지…"경계 없는 따뜻한 울타리"

포천시 직영…생애주기별 맞춤형 복지 허브로 자리매김

경기 포천시(시장 백영현)가 운영하는 '더 큰 행복 포천시가족센터(센터장 및 가족여성과장 최선희)'가 다양한 가족 형태를 아우르는 시민 중심 복지 거점으로 자리매김하고 있다.

더 큰 행복 포천시가족센터(전경). 포천시 제공

13일 포천시에 따르면 시는 오는 11월 26일 정식 개관을 앞둔 가족센터는 포천시에 거주하는 다양한 가족 유형과 생애주기별 요구를 반영한 맞춤형 가족 서비스를 제공하고 있다.

경계 없는 따뜻한 울타리, 모든 가족을 위한 맞춤 서비스

포천시는 다자녀, 한부모, 조손, 1인가구, 이주배경가족 등 가족 형태와 관계없이 모든 시민이 함께 성장할 수 있는 복지 기반을 마련하고 있다. 가족관계, 가족돌봄, 가족생활, 가족과 함께하는 지역공동체 등 보편적이고 종합적인 가족 지원 체계를 구축했다.

더 큰 행복 포천시가족센터는 평일 저녁과 주말은 물론 틈새 시간대에도 상담과 프로그램을 운영해 일과 가정의 양립을 돕는다. 또한 원 거리 읍·면·동과 대상별 맞춤 서비스 제공을 위해 찾아가는 가족 서비스를 확대하고 있다. 반다비체육센터와 연계해 주차장 확장 공사를 통해 접근성을 크게 개선해 시민 누구나 편하게 방문할 수 있도록 했다.

센터 내에는 개인상담실과 집단상담실로 구성된 전문가족상담실 '마음숲'이 운영 중이며 개인상담 뿐만 아니라 사춘기 자녀 양육자, 영유아 자녀 양육자, 손자녀 돌봄 조부모, 갈등 해소를 원하는 부부 등을 대상으로 다양한 집단상담 프로그램을 진행하였다. 가족돌봄자, 배우자와 사별한 어르신 대상 집단상담 프로그램도 추가 운영할 계획이다.

더 큰 행복 포천시가족센터(공동육아나눔터). 포천시 제공

기능별 통합 공간…상담, 교육, 돌봄, 소통의 허브

또한 상담·교육·돌봄·소통 기능을 아우르는 다양한 공간이 마련해 시민 누구나 이용할 수 있는 개방형 생활복지공간으로 조성했다.

특히 공동육아나눔터는 부모 등 양육자들이 모여 정보를 공유하고 자녀 돌봄을 함께 실천하며 가족 기능을 강화하는 상시 운영 공간으로 영유아~초등 저학년 대상 자녀와 부모를 대상으로 다양한 상시 프로그램을 운영하고 있다. 대표 프로그램으로는 "즐거운 오르프 오감놀이", "모기잡는 도토리!", "밀짚모자 만들기", "엄마와 함께 만드는 도어벨!", "꽃피는 우리집" 등을 추진하였으며 남성양육자와 자녀가 교감할 수 있는 "놀이하는 아빠, 웃음짓는 아이" 등의 상시프로그램을 계속 추진할 계획이다.

지난 10월 관내 다둥이 28가정 130명을 모집해 진행한 다둥이가족 드림 캠핑은 신청 1분 만에 마감될 정도로 큰 호응을 얻었다. 캠핑 문패 만들기, 캠핑 요리 챌린지 등 가족 참여형 프로그램과 한탄강 가든페스타, 세계드론제전을 관람하는 문화 프로그램을 함께 진행했다.

부부의 정서적 유대감 강화와 다양한 형태의 부부 역할을 지원하기 위한 프로그램 또한 추진하고 있다. 지난 8일 열린 부부체육대회(부부 볼링 대회)를 시작으로 임신 중인 부부 대상 마사지 등 산전산후 관리교육, 기질검사 기반 집단상담 등 실생활 중심의 맞춤형 프로그램을 운영하고 있다.

1인 가구 지원사업 또한 활발하다.

더 큰 행복 포천시가족센터(1인가구 프로그램-홈핏). 포천시 제공

생애주기별 특성을 반영해 청년 대상 '도전! 클라이밍', '홈핏 챌린지', '퍼스널컬러 진단 및 체형분석', 저속노화 요리 교육 프로그램인 '건강한 나'와 노년층 대상 발·자세·걸음 측정을 통한 보행 교정 프로그램인 '튼튼걸음 프로젝트' 등 다양한 건강관리 지원 사업을 운영하고 있다. 이와 함께 1인 생활에 유용한 정보 제공과 '소량 이사 차량 지원' 등 생활 밀착형 서비스 또한 제공하여 정서적 안정과 실질적인 생활 지원을 동시에 이루며 1인 가구 삶의 질 향상에 기여하고 있다.

이주배경가족의 든든한 정착 지원

이와 함께 이주배경가족 지원도 강화하고 있다.

결혼이민자의 생활 적응 및 가족 내 소통 증진과 지역사회 참여 확대 등을 목표로 언어 교육과 문화 체험을 결합한 실질적인 프로그램을 운영하고 있다. 한국어 교육은 수준별로 기초에서 중급 과정까지 체계화해 일상생활에 필요한 실용 한국어 교육에 중점을 두었다.

더불어 한식 요리, 생활정보 교육 등 생활 전반에 필요한 내용을 배울 수 있는 정착 단계별 지원 패키지 프로그램과 이주배경 아동을 위한 국어·수학 기초학습지원, 정서적·심리적 지원, 초중고 이주배경가족을 위한 어울림 캠프 등 다양하게 지원하고 있다.

지역 유관 기관과의 협업 사업도 활발하다.

지난 10월에는 이벤트팜마을만들기회와 함께 이주배경 청소년을 대상으로 '발효의 맛, 함께하는 우리' 프로그램을 운영해 한국 전통 발효음식 만들기 체험을 진행했으며 포천교육지원청과 협력해 다문화가족 캠핑을 추진한 바 있다.

더 큰 행복 포천시가족센터(한국어 교육). 포천시 제공

이 밖에도 선한다문화가정지원센터, 포천하랑센터와 긴밀히 협력하면서 다문화가족을 위한 프로그램을 지속 개발하고 있다. 이러한 노력으로 지역 내 다양한 기관의 협력 요청이 꾸준히 이어지면서 결혼이민자와 다문화가족을 위한 연계 지원 체계가 점차 확대되고 있다.





백영현 포천시장은 "포천시는 더 큰 행복 포천시가족센터를 통해 다양한 가족에게 맞춤형 서비스를 촘촘히 지원하고 있다"며 "앞으로도 시민 중심의 가족 복지를 펼쳐나가겠다"고 밝혔다.





포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

