14일은 '세계 당뇨병의 날'…"적정 체중 유지하고 금연해야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

질병청, 6대 예방관리 '당당수칙' 배포

질병관리청은 14일 '세계 당뇨병의 날'을 맞아 6대 당뇨병 예방관리수칙과 실천지침을 발표하고, 생활 속 실천을 통해 건강한 생활 습관을 형성하는 것이 중요하다고 당부했다.

AD

당뇨병은 인슐린 분비량이 부족하거나 정상적인 기능이 이뤄지지 않는 대사질환의 일종으로, 우리나라 사망 원인 7위에 해당하는 만성질환이다. 일반적으로 혈중 포도당의 농도가 높아지는 것을 특징으로 하며 심근경색증, 만성콩팥병, 망막병증, 신경병증, 뇌졸중 등 다양한 합병증을 동반한다.

질병청의 '국민건강영양조사'에 따르면, 2024년 우리나라 당뇨병 유병률은 남자의 경우 2023년보다 1.3%포인트 증가한 13.3%, 여자는 0.9%포인트 증가한 7.8%로 나타났다. 연령별로는 남자는 60대(35.5%)에, 여자는 70대 이상(28.5%)에서 가장 높은 유병률을 보였다.

2022~24년 분석 결과 당뇨병 인지율, 치료율, 조절률(치료자 기준)은 2019~2021년 대비 남녀 모두 개선된 것으로 나타났다. 다만 20~30대 젊은 연령층(19~29세, 30~39세)의 인지율, 치료율, 조절률이 모두 다른 연령층보다 매우 낮게 나타나 이들에 대한 집중적인 홍보가 필요한 것으로 진단됐다.

특히 당뇨병 유병자의 경우 조절률이 인지율, 치료율에 비해 낮은 수치로 나타나 지속적인 생활습관 개선과 맞춤형 교육·상담 등 환자 모니터링이 필요하다는 게 질병청의 설명이다.

질병청은 이번 세계 당뇨병의 날에 맞춰 생활 속 당뇨병 예방·관리 및 자가관리 제고를 위해 6대 당뇨병 예방관리수칙과 수칙별 실천지침을 마련하고 포스터, 리플릿, 카드뉴스 및 쇼츠 영상으로 각각 제작·배포한다.

또 당뇨병 인지율 제고를 위해 예방관리수칙인 '당당수칙-당뇨병'을 다양한 연령층이 쉽고 편하게 접근할 수 있도록 질병청 홈페이지, 국가건강정보포털, 지자체 및 고혈압·당뇨병 등록관리센터, 대한당뇨병학회 홈페이지 등에 게시하는 한편 20~30대를 겨냥해 질병청 사회관계망서비스(SNS)를 활용한 홍보·안내도 적극 실시할 예정이다. 당당수칙(당당하고 건강하게 예방하당! 관리하당!)은 만성질환은 누구에게나 예방이 필요하므로 당당하게 일상생활에서 수칙을 실천하자는 의미를 담은 질병청의 예방관리수칙 브랜드다.





AD

임승관 질병청장은 "당뇨병 예방은 건강한 식단, 규칙적인 신체활동, 체중 관리, 금연 및 알코올 제한 등 전반적인 생활습관 개선이 핵심 전략"이라며 "평상시에도 6대 당뇨병 예방관리수칙을 생활화하는 등 건강 관리에 관심을 기울여 달라"고 강조했다.





조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>