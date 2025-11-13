이브이첨단소재, 주주가치 보호 위해 유상증자 철회…"베트남 제2공장 차질 없이 진행"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

FPCB 전문기업인 이브이첨단소재는 이사회 결의를 통해 진행 중이던 유상증자 계획을 철회하기로 결정했다고 13일 밝혔다.

이번 유상증자는 총 284억원을 조달 진행하는 것으로 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행이 되며, SK증권이 총액 인수를 하는 구조로, 자금 사용목적은 대면적 FPCB 수주 대응 및 양산을 위한 베트남 제2공장 증설에 175억원과 사업부 운영자금 109억원의 사용이었다.

회사 관계자는 "금융감독원의 지속적인 정정 및 유상증자의 절차가 지연되며 주주들의 불안감이 커지고 있음을 인지했다"며 "이에 따라 주주가치 보호와 시장 신뢰 회복을 최우선 과제로 삼아 유상증자 계획을 철회한다"고 밝혔다.





다만 "글로벌 경쟁력 강화를 위한 핵심 전략인 베트남 제2공장 착공은 자체 자금 및 금융기관 차입 등으로 예정대로 차질 없이 진행될 것"이라며 "이를 통해 전기자동차와 자율주행차의 수요 증가가 예상되는 상황에서 대면적 FPCB 생산능력 확대와 해외 시장 공략을 지속적으로 추진해 중장기 성장 기반을 강화할 계획"이라고 전했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

