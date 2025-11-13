BNK금융, 미래 100년 설계 시동… 지역은행 벽 허물고 '예비 자산관리 전문가' 키운다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

WM 경쟁력 강화 시동

BNK금융그룹(회장 빈대인)은 13일 BNK부산은행 연수원에서 '2025년 양행 공동 예비 자산관리 전문가 양성 프로그램'을 개시했다.

BNK금융이 양행 공동 ‘예비 자산관리 전문가 양성 프로그램’을 개시하고 기념촬영하고 있다. BNK금융 제공

이 프로그램은 급변하는 자산관리(WM) 시장 환경에 대응하고 그룹 차원의 자산관리 경쟁력을 강화하기 위한 BNK부산은행과 BNK경남은행의 공동 연수 과정이다.

양행이 함께 참여해 교육 체계의 효율성을 높이고 그룹 내 WM 전문인력의 통합 역량을 끌어올리는 데 초점을 맞췄다.

연수에는 BNK부산은행과 BNK경남은행에서 선발된 총 60명의 예비 자산관리 인력이 참여했다. 참가자들은 CFP, CPB 등 자산관리 관련 전문 자격을 보유했거나 펀드·파생상품 등 자산관리 분야 경험이 풍부한 인력으로, 내부 추천과 선발 절차를 거쳐 선정됐다.

교육은 6일간 진행되며 ▲금융시장 분석 ▲채권·주식·부동산 투자 전략 ▲절세와 포트폴리오 설계 ▲은퇴(연금) 전략 ▲고객 상담·커뮤니케이션 등 자산관리 전문가로서의 실질 역량을 체계적으로 습득하도록 구성됐다.

최재영 BNK금융그룹 WM·연금그룹 부행장은 "이번 프로그램을 통해 예비 자산관리 인력이 체계적 교육을 바탕으로 실질적 역량을 갖춘 전문가로 성장하길 기대한다"며 "고객별 자산 특성과 목표에 부합하는 맞춤형 금융솔루션을 제시해 그룹의 자산관리 서비스 경쟁력을 한층 강화할 것"이라고 말했다.





BNK금융그룹은 WM 전문인력의 상담 역량과 자산관리 서비스 품질을 강화하기 위한 체계적 교육 프로그램을 정례화하고, 현장에서 바로 적용 가능한 실무 중심의 전문 교육을 지속 운영할 계획이다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

