12명 사망에 놀란 日 정부, 경찰에 "사람 위협 곰 사살" 특명

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

13일부터 일 경찰 '곰 사살 업무 투입'

일본에서 곰 출몰이 크게 늘면서 인명 피해가 발생하자 경찰이 곰 사살 임무에 직접 나서기로 했다.

일본 도심에서 포착된 곰. 엑스

13일 일본 마이니치신문에 따르면 이날부터 일본 경찰은 소총을 사용한 곰 사살 임무에 투입된다. 파견 기간은 위험이 수습될 때까지로 설정됐다.

최근 일본 도심에선 곰 출몰이 예년보다 크게 늘어났다. 올해 상반기에만 곰 출몰 신고가 2만건을 넘었고 사상자도 이어지고 있다. 곰 습격으로 인한 사망자는 지난 10월 말 기준 12명에 달한다.

이에 일본 정부는 자위대, 경찰 퇴직자 등을 곰 사냥 인력으로 확보하고, 포획 장비·울타리 정비를 추진하는 등 대책 마련에 나섰다. 하지만 기존에 곰 사살을 담당하던 엽렵회만으로는 대응이 어렵다고 판단해 경찰이 임시로 임무를 맡게 됐다.

야생곰을 포획 중인 일본 자위대. 일본 매체 닛테레 보도화면 캡처

앞으로 피해가 더욱 심각해지는 지역이 나타날 경우 추가 파견도 검토된다. 일본 경찰청은 전날 전국 경찰에 곰 사살 대응 절차를 정리한 공문도 보냈다.

경찰청은 소총을 활용한 곰 사살이 가능하도록 국가공안위원회 규칙을 이달 6일 개정했으며, 13일부로 시행되면서 임무 수행이 가능해졌다.

이와테·아키타 지역에서 활동하는 경찰관은 1개 팀당 4명으로 팀이 구성되며 각 현에 2개 팀이 배치된다. 이 가운데 소총을 들고 사살을 담당하는 인원은 팀당 2명으로, 두 지역을 합하면 사격 담당자는 총 8명이다.

발포는 산속이 아닌 인가 지역에 나타난 곰에 한해 이뤄진다.

파견된 부대는 순환 근무 방식으로 현장에 투입된다. 첫 1주일은 엽렵회와 협력해 곰의 행동 특성 파악, 출몰 지점 확인, 사격 훈련 등을 진행하고 이후 2주 동안 실제 사살 대응에 나설 계획이다.

일본 누리꾼들은 "현실적인 대응"이라며 대체로 긍정적으로 평가했다. 한 누리꾼은 "주민의 생명이 걸린 사안인데 민간 엽렵회가 사실상 자원봉사로 대응해온 구조가 비정상적이었다"고 지적했다.

사람의 안전을 우선해야 한다는 의견도 있었다. 다른 누리꾼은 "곰과 인간 중 선택의 문제라면 인간의 생명이 우선"이라며 경찰 투입을 지지했다. 도심에서의 총기 사용 제한으로 대응이 늦어졌다는 지적도 나왔다. 한 이용자는 "법 규정 때문에 시가지에서는 곰이 떠날 때까지 사살이 어려웠다"며 최근의 제도 개선에 대해 "현실을 반영한 조치"라고 평가했다.





전문 부대 확대 필요성을 언급하는 의견도 있었다. "출몰이 잦은 지역에는 경찰의 전담 부대를 마련해야 한다", "겨울철까지 인력을 늘려 경험을 축적해야 한다"는 반응이 이어졌다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr

