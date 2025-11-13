알에프바이오, 해외 의료진 초청 글로벌 행사 진행…재생의학 기술력·네트워크 확대 성과

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

일본 의료진 알에프바이오 원주공장 견학 사진. 알에프텍 제공

알에프텍의 자회사 알에프바이오는 최근 러시아, 일본, 페루, 에콰도르 등 해외 의료진을 초청해 글로벌 세미나 시리즈를 진행했다고 13일 밝혔다. 회사는 이번 행사를 통해 자사의 재생의학 기술을 소개하고 해외 의료진과의 네트워크 및 공동연구 협력 가능성을 확대했다고 설명했다.

행사는 지난달 26~27일 서울 바노바기피부과 강남점에서 열린 '유스힐(YOUTHHEAL) 라이브 세미나'로 시작됐다. 러시아 의료진 9명과 현지 파트너사 관계자가 참석했으며 유스힐 스킨부스터 엑소프라임(YOUTHHEAL Skinbooster Exoprime)의 제형 특성과 임상 효능, 시술 응용법 등이 소개됐다. 세미나 후에는 원주 생산공장을 방문해 유스힐 스킨부스터와 유스필(Youthfill) HA 필러의 제조공정 및 품질관리 시스템을 직접 확인했다.

이어 지난달 31일에는 일본 의료진을 대상으로 한 심화 세미나가 열렸다. 참석자들은 원주 생산공장 투어에 이어 서울 바노바기피부과 강남점에서 진행된 세미나에 참여했다. 일본 전문의 10명과 간호사 6명 등 총 21명이 참가했으며, 유스필 PN·PN+와 엑소프라임을 중심으로 임상 적용과 시술 사례를 공유했다.

이번 달 2일에는 페루·에콰도르 의료진 초청 세미나가 진행됐다. 남미 의료진 15명과 파트너사 관계자 등 20여 명이 참석해 PN·PDRN·엑소좀 기반 재생 솔루션의 임상 효능과 시술 노하우를 공유했다. 세미나는 앞선 러시아·일본 행사와 동일하게 이론 강의 및 라이브 시연으로 구성됐으며, 전희대 원장이 직접 연자로 참여해 다양한 임상 경험을 공유했다. 각국 참가자들은 자국 내 임상 도입 및 학술 협력 방안을 논의한 것으로 알려졌다.

알에프바이오는 PN·PDRN 기반 스킨부스터 '유스힐'을 중심으로 기능성 화장품 제품군을 확대하고 있으며, 한국화학융합시험연구원(KTR)과의 컨설팅 계약을 통해 유럽 시장 진출을 추진하고 있다.





회사 관계자는 "이번 세미나 시리즈를 통해 글로벌 의료 네트워크와 브랜드 신뢰도를 강화할 수 있었다"며 "해외 의료진과의 협력 확대를 바탕으로 PN·PDRN·엑소좀 기반 솔루션의 글로벌 경쟁력을 높여가겠다"고 말했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

