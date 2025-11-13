내일 여의도 SK증권 앞서 '사랑의 헌혈'…지역 주민도 참여 가능

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

SK증권은 오는 14일 여의도 본사 앞에서 '2025 하반기 사랑의 헌혈 캠페인'을 실시할 예정이라고 13일 밝혔다.

이번 캠페인은 겨울철 독감 유행, 한파 등으로 헌혈 참여가 크게 감소해 혈액 수급이 어려워지는 시기에 안정적인 혈액 공급에 힘을 보태고 지역사회 나눔 문화를 확산하기 위해 마련됐다. SK증권은 매년 상·하반기 두 차례 헌혈 캠페인을 정례화해 운영하고 있다.

캠페인 당일에는 한마음혈액원이 운영하는 헌혈 버스가 본사 앞에 배치돼 임직원은 물론 인근 지역 주민 누구나 참여할 수 있도록 할 예정이다. NH농협캐피탈도 캠페인에 함께 참여해 금융권 공동 사회공헌 활동의 의미를 더욱 높일 계획이다.

이번 캠페인을 통해 모인 헌혈증은 한국백혈병어린이재단에 전달될 예정이며, 소아암 등 혈액질환으로 치료가 필요한 어린이들의 혈액 지원에 활용된다.





SK증권 관계자는 "헌혈 참여가 줄어드는 시기에 임직원들이 보여주는 나눔이 큰 의미를 가진다"라며, "이번 캠페인이 환아 치료에 실질적 도움이 되길 바란다"고 전했다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr

