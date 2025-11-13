토스페이먼츠, 에스티엘과 구매전용카드 기반 결제 시스템 업무협약

현금 중심 정산→카드 기반 자동화 시스템 전환
비바리퍼블리카의 전자지급결제대행(PG) 계열사 토스페이먼츠는 물류기업 에스티엘 스타트투데이와 구매전용카드 기반 결제 시스템 도입을 위한 업무협약을 체결했다고 13일 밝혔다.
협약식은 전날 서울 강남구 역삼동 토스페이먼츠 본사에서 열렸다.
두 회사는 협약을 통해 현금 중심으로 운영되던 정산 구조를 카드 기반 자동화 시스템으로 전환한다. 에스티엘 물류 서비스를 이용하는 파트너사들은 구매전용카드 발급을 통해 투명하고 효율적인 정산 환경을 구축할 수 있다. 회계 자동화, 현장 결제 편의성 향상도 기대된다.
두 회사는 협약을 계기로 국내 물류뿐 아니라 해외 네트워크까지 적용 범위를 넓혀 나갈 계획이다. 에스티엘의 물류 인프라를 바탕으로 토스 그룹 물류 서비스 운영을 지원하는 등 그룹 차원의 물류·결제 효율화를 단계적으로 추진한다.
토스페이먼츠 관계자는"앞으로도 물류 산업 전반의 결제·정산 프로세스를 디지털화하기 위해 최선을 다할 것"이라고 했다.
문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
