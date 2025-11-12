무안군, 맞춤형 일자리 정책…'행복무안' 실현 박차

2025년 일자리대상 '대상' 수상
공공·민간 1만3천692개 일자리 창출 목표
전남 무안군이 지속적인 맞춤형 일자리 정책을 통해 인구 증가, 지역경제 활성화, 유망기업 육성 등 군의 미래 성장 기반을 다지고 있다.
2024년 말 기준 무안군 인구는 9만2,687명으로, 전남 22개 시·군 중 가장 젊은 평균연령(43.4세)을 기록했다. 남악·오룡지구 개발이 본격화되면서 인구는 꾸준히 증가세를 이어가고 있으며, 군은 향후 인구 12만 명 달성을 목표로 무안시 승격을 추진 중이다.
무안군은 청년·노인·여성·취약계층 등 대상별로 ▲직접일자리 ▲직업능력개발훈련 ▲고용서비스 ▲고용장려금 ▲취·창업지원 등 맞춤형 고용정책을 추진해 양질의 일자리를 창출하고 있다.
2025년에는 고용률 66.4%, 취업자 수 5만1,300명, 공공·민간 부문 일자리 1만3,692개를 목표로 설정하고, 7개 분야 293개 사업에 총 697억 원을 투입한다. 특히 단기 일자리를 지양하고 정규직·전문직 일자리 확대에 집중할 방침이다.
직접일자리 사업에는 어르신·취약계층을 위한 공공근로·노인일자리·장애인일자리 등 143개 사업에 450억 원을 투입하며, 직업능력개발훈련과 청년 창업 지원 등 인재 양성 사업에도 20억 원을 편성했다. 또한 기업 유치 및 산업단지 조성, 스마트팜 육성 등으로 지역산업 기반을 강화한다.
김산 무안군수는 "양질의 일자리는 삶의 질을 높이는 가장 중요한 요소"라며 "2025년 일자리 정책은 군민 누구나 일할 수 있는 환경을 조성하고, 청년과 근로자가 행복한 '비상(飛上)하는 행복무안'을 만드는 데 초점을 맞췄다"고 밝혔다.
지금 뜨는 뉴스
한편 군은 고용노동부 주관 '전국 지방자치단체 일자리대상' 공시제 부문에서 4년 연속 수상, 특히 올해는 전국 기초지자체 중 최고 영예인 '대상'을 수상하며 지방 일자리정책 선도 지자체로 자리매김했다.
호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>