카카오T로 대중교통 부른다…상암에 자율주행 DRT 서비스 도입

카카오모빌리티는 카카오 T 플랫폼을 통해 호출·탑승·결제까지 지원하는 자율주행 수요응답형 교통(DRT) 서비스를 서울 상암 지역에 도입한다고 12일 밝혔다.

수요응답형 교통(Demand Responsive Transport·DRT)는 이용자 호출에 따라 최적 경로를 설정, 노선과 운행 시간을 탄력적으로 운영하는 대중교통 서비스다. 정해진 노선 내에서 호출이 발생한 정류장에만 정차하는 고정 노선 형태로도 운영된다.

카카오모빌리티는 자율주행 서비스 실증 경험과 플랫폼 기술을 기반으로 자율주행 DRT 서비스를 자체 개발했다. 카카오모빌리티는 지난해 9월 서울 자율주행자동차 운송플랫폼 민간 사업자로서 선정된 후 서울시에서 운영하는 자율주행 서비스를 카카오 T 앱에서 제공해 왔다.

카카오모빌리티의 자율주행 DRT 서비스는 자율주행 기술 기업 에스더블유엠(SWM)과 협력해 마포구 상암 일대 'A02' 노선에서 운영을 시작한다. 이 노선은 휠체어가 탑승 가능한 차량 1대를 포함해 총 2대의 차량으로 운영된다.

이용자는 카카오 T 앱 내 전체보기에서 DRT 아이콘을 선택한 뒤 노선, 승하차 정류장, 탑승 인원, 시간을 선택해 차량을 호출할 수 있다. 배차가 완료되면, 예상 대기시간, 차량 정보, 실시간 이동 경로 등을 확인할 수 있다.

서울시에서 운행되는 자율주행 DRT 서비스는 시범 운행 기간에 한시적으로 무료 제공된다. 평일 오전부터 오후까지(오전 9시30분부터 오후 12시, 오후 1시30분부터 오후 5시)에 상암 DMC역 부근(DMC역누리스퀘어·MBC·DMC역)에서 운영된다.





류긍선 카카오모빌리티 대표는 "서울 도심에서 제공되는 이번 서비스를 통해 보다 많은 시민들이 카카오 T 앱에서 자율주행 DRT 서비스를 경험해 보시길 기대한다"면서 "계속해서 다양한 형태의 자율주행 서비스를 선보이며 기술에 대한 이용자 수용도를 높이고, 자율주행 생태계를 함께 발전시켜 나가겠다"라고 말했다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr

