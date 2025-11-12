‘사퇴 요구’ 쏟아진 노만석 검찰총장 대행, 연차 뒤 출근길 묵묵부답

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

노 대행, 대장동 ‘항소 포기 지시’… 평검사부터 검사장까지 "사퇴하라"

항소 포기 과정서 이진수 법무차관과 통화… 노 대행 "항소 포기 요구"

대장동 개발 비리 사건 항소 포기로 사퇴 압박을 받고 있는 노만석 검찰총장 직무대행이 12일 서울 서초구 대검찰청에 출근하고 있다.

노만석 검찰총장 직무대행(대검찰청 차장검사)이 하루 연차를 낸 뒤 업무에 복귀한 12일 출근길에서 사퇴 표명에 대한 어떠한 입장도 밝히지 않았다.

노 대행은 이날 오전 8시 40분께 서초동 대검 청사로 출근하면서 '용퇴 요구가 나오는 데 입장이 있나', '이진수 법무부 차관으로부터 수사지휘권에 대한 언급을 들었나'는 취재진 질문에 아무런 대답도 하지 않고 청사로 들어섰다.

노 대행은 대장동 개발 비리 사건과 관련해 '항소 포기' 지시를 한 사실이 알려지면서 검찰 내부로부터 사퇴 요구를 받자, 전날 하루 연차휴가를 쓰고 거취를 고심했다.

평검사로 구성된 대검 연구관들부터 부장검사급 각 부 과장들, 차장검사급 지청장, 참모진인 대검 부장검사(검사장급), 일선 검사장들까지 노 대행에게 책임지고 물러나라고 요구했다.

노 대행이 항소 포기 지시를 하는 과정에 이진수 법무부 차관이 개입한 사실이 알려지면서 법무부 차원에서 항소 포기에 개입한 게 아니냐는 의혹이 불거졌다.

노 대행은 지난 10일 대검 과장들과의 비공개 면담 자리에서 "법무부 차관이 항소에 대한 우려를 전달하며 몇 가지 선택지를 제시했다. 선택지 모두 사실상 항소 포기를 요구하는 내용이었다"고 말했다.





이 자리에서 노 대행은 "이 차관이 법무부 장관에게 수사지휘권 발동을 요청할 수 있다는 점까지 언급했다"고 말한 것으로 전해졌다. 이 차관은 이에 대해 부인하는 입장으로 알려졌다.





허경준 기자 kjune@asiae.co.kr

