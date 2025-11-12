사업비 1조7000억 봉화 양수발전소, 기재부 예타사업 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

영양 발전소도 예타대상 선정

경북도가 역점사업으로 추진하고 있는 봉화 양수발전소 건설사업이 지난 10일 개최된 기획재정부 제3차 공공기관 예비타당성조사 자문회의 결과 예비 타당성 조사 대상 사업으로 최종 선정된 것으로 알려졌다.

이번 예타 대상 사업으로 선정됨에 따라 기재부는 한국개발연구원(KDI)에 예비 타당성 조사를 수행할 예정이며, 결과에 따라 사업 추진 여부가 결정된다.

봉화 양수발전소 조감도

AD

경북도는 안정적인 전력 수급을 위한 핵심 인프라로 중요성을 고려해 예비 타당성 조사를 반드시 통과시킨다는 계획이다.

경북도는 2023년 12월말 영양군(한수원)과 봉화군(중부발전)이 산업통상자원부 신규 양수발전 사업자 공모에서 선정된 뒤 제11차 전력수급기본계획(2025. 2월)에 최종 반영했다.

또, 같은해 7월에는 영양 양수발전소 건설사업이 예타 대상사업에 선정되는 등 이번 예타 대상 사업 선정이 더해지면서 경북도 양수발전소 사업 추진에 청신호가 켜졌다.

경북도는 양수발전소 건설추진을 위해 영양군(한수원), 봉화군(한국중부발)과 함께 발전소 유치, 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역을 진행하면서, 여러 차례 주민설명회와 전문가 자문회의 등을 통해 다양한 의견을 수렴해 예비타당성조사 대상 사업 선정을 위해 노력했다.

경북도는 영양군 일월면 용화리 일원 1GW(250㎿급 4기)를, 봉화군 소천면 두음리·남회룡리 일원 500㎿((250㎿급 2기) 양수발전소를 2036년까지 최종 준공할 것을 목표로 추진하고 있다.

양수발전소(영양, 봉화)가 건설되면 '발전소주변지역지원에관법률'에 따른 법정 직접 지원금 1400억원 및 연간 세수 23억원 이상이 확보될 것으로 예상되고, 사업비 4조 3000억원(영양 2.6조원, 봉화 1.7조원 전액민자)이 투입되면서 직간접적으로 대규모 생산·고용취업 유발 효과가 발생해 지역경제 활성화에 도움을 줄 것으로 내다봤다.





AD

이철우 경북도지사는 "양수발전소는 풍력·태양광 등 신재생에너지 확대와 안정적인 전력 수급을 위한 핵심 인프라로 국가 에너지정책의 성공적인 추진을 위해 반드시 이뤄져야 하는 과제이므로, 철저하게 준비하고 대응해 신속히 추진될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>