4200 목전서 상승분 반납…코스피, 4100선 회복 마감

코스피, 4106.39 마감
코스닥, 소폭 하락한 884.27 마감
11일 코스피 지수가 반도체 업종의 강세에 힘입어 4100선을 회복했다.
이날 코스피는 전 거래일 대비 33.15p(0.81%) 오른 4106.39로 마감했다. 외국인과 기관이 각각 750억원, 2240억원 순매수 한 가운데 개인은 2830억원 순매도하며 차익실현에 나섰다.
간밤 미국 연방정부의 일시적 업무 중단(셧다운) 종료 기대감과 인공지능(AI)을 향한 고평가 우려가 완화하면서 이날 코스피는 강세로 출발했다.
전장 대비 1.25% 상승한 4124.30에 개장해 지난 4일 이후 일주일 만에 지수가 4100선을 회복했다. 오전장에 상승 폭은 2.80%로 확대해 4180대로 고점을 높였다. 다만 오후 들어 차익실현 매물이 쏟아지며 상승폭 대부분을 반납했다.
업종별로 섬유·의류(4.89%), 전기·전자(2.29%), 의료·정밀기기(2.15%), 전기·가스(5.92%) 등은 강세였다. 음식료·담배(-1.47%), 기계·장비(-1.22%), 운송장비·부품(-1.10%) 등은 약세였다.
시가총액 상위종목 중에선 삼성전자(2.88%), SK하이닉스(2.15%), LG에너지솔루션(1.61%), KB금융(1.32%), 기아(2.02%), SK스퀘어(7.41%) 등은 강세였다.
특히 SK하이닉스는 간밤 뉴욕증시에서 엔비디아가 5% 이상 오르자, 장 중 62만8000원까지 오르며 52주 신고가를 경신했다.
두산에너빌리티(-1.76%), 한화에어로스페이스(-1.76%), 한화오션(-2.31%) 등은 약세였다.
코스닥 지수는 전 거래일 대비 4.08p(0.46%) 내린 884.27로 거래를 마쳤다.
개인이 771억원, 외국인이 129억원 순매수하는 가운데 기관이 822억원 순매도했다.
시가총액 상위종목 중에선 에코프로(7.05%), 삼천당제약(2.10%), 보로노이(5.65%), 이오테크닉스(4.29%), 클래시스(8.62%) 등이 강세였다.
알테오젠(-2.30%), 레인보우로보틱스(-1.24%), 펩트론(-4.32%), 에이비엘바이오(-2.99%), 리가켐바이오(-2.16%), 파마리서치(-11.20%) 등은 약세였다.
서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일(1451.4원)보다 11.9원 오른 1463.3원에 주간 거래를 마감했다.
이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>