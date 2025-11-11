부산 기장군, 저소득층·장애인 ‘스포츠강좌 이용권’ 접수

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

“경제여건 상관없이 모두 스포츠 즐기는 기장군”

기장군(군수 정종복)은 오는 28일까지 지역 저소득층 유·청소년과 장애인을 대상으로 하는 '2026년 스포츠강좌 이용권' 신청을 받는다고 11일 전했다.

이 사업은 경제적 이유로 스포츠 활동 참여가 어려운 주민들의 체육활동 기회 확대를 위해 추진됐다. 군은 스포츠를 통한 건강 증진과 사회통합 실현을 목표로 하고 있다.

'유·청소년 스포츠강좌 이용권'은 5세부터 18세(2008~2021년생)의 기초생활수급자 및 차상위계층을 대상으로 하며, 월 최대 10만5000원 한도로 최대 12개월간 지원된다.

또 '장애인 스포츠강좌 이용권'은 5세부터 69세(1957~2021년생)의 장애인을 대상으로 하며, 월 최대 11만원까지 지원받을 수 있다.

신청은 11월 10일부터 28일까지 스포츠강좌 이용권 누리집 또는 주소지 읍·면 행정복지센터를 통해 가능하다. 이용권은 1년 단위로 갱신 신청해야 하며, 최종 선정자는 12월 중 개별 통보된다. 지원금은 2026년 한 해 동안 사용할 수 있다.





AD

정종복 기장군수는 "경제적 여건과 관계없이 누구나 스포츠를 즐길 수 있는 환경을 조성하는 것이 중요하다"며 "군민 모두가 건강하고 활기찬 삶을 누릴 수 있도록 체육 복지정책을 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.

AD





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>