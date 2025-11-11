[NGO지금]희망브리지, 발달장애인 재난안전 체험교육 실시

희망브리지가 발달장애 아동 및 청소년 등 30여명을 대상으로 재난안전 체험교육을 진행하고 있다.희망브리지

▲희망브리지, 발달장애인 재난안전 체험교육 실시

희망브리지 전국재해구호협회(회장 임채청)는 경기도 도담도담사회서비스센터에서 발달장애 아동·청소년 및 지원인력 30여 명을 대상으로 재난안전 체험교육을 진행했다고 11일 밝혔다. 교육과정은 '재난대비-예방-대응'의 3단계 과정을 중심으로 ▲안전진단 ▲재난안전키트 제작 ▲화재안전체험 ▲생활안전 체험 ▲다중운집 인파 체험 ▲교통안전체험 등이 진행됐다. 도담도담사회서비스센터 관계자는 "발달장애인들이 직접 참여하며 재난 상황을 이해하고, 자신의 안전을 지키는 방법을 배우는 뜻깊은 시간이었다"며 "발달장애인이 스스로 재난에 대응하는 것은 쉽지 않지만, 이러한 교육이 장기적으로 안전에 대한 인식과 대응력을 높이는 계기가 될 것"이라고 전했다. 희망브리지 신훈 사무총장은 "희망브리지는 재난으로부터 모두가 안전한 사회를 만들기 위해 노력하고 있다"며 "이번 교육이 위기 상황을 이해하고 스스로를 보호하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

희망친구 기아대책은 서울 서초구 방배동에서 ‘행복한나눔 방배점’ 이전 개소식을 진행했다. 기아대책

▲ 기아대책, '행복한나눔 방배점' 이전 개소… 북한이탈주민 자립 지원 매장으로 새출발

희망친구 기아대책(회장 최창남)은 북한이탈주민의 안정적인 일자리 창출과 자립을 지원하기 위해 '행복한나눔 방배점' 이전 개소식을 개최했다고 11일 밝혔다. '행복한나눔 방배점'은 기존 방배동 새순교회 내에서 운영되던 매장을 내방역 인근 중심 상권으로 이전하며 접근성을 높였다. 방배점은 북한이탈주민 정착을 위한 사업의 일환으로 기아대책 사회적기업인 '행복한나눔'에 1억2500만 원의 개설기금을 지원해 추진됐다. 현재 방배점에는 북한이탈주민이 부매니저로 채용돼 현장 운영을 담당하고 있다. 매장 판매 수익금은 북한이탈주민의 경제적·정서적 자립과 국내 취약계층 지원에 사용된다. 더불어 방배점은 단순한 판매 공간을 넘어 지역사회와 함께하는 '커뮤니티 허브형 매장'으로 운영될 예정이다. 기아대책은 현재 전국에 13개의 행복한나눔 매장을 운영하고 있으며, 이 중 북한이탈주민 자립 지원을 위한 매장은 서울대입구역점, 중화역점, 대림점에 이어 이번 방배점까지 총 4곳이다.

(사진 위) 월드비전 서울서부사업본부 복지사업팀 홍예진 간사 (왼쪽·오른쪽, 동명이인), (사진 아래) 월드비전 광주전남 복지사업팀 이승환 간사

▲ 월드비전 홍보대사 이준호 팬모임 '알럽준호', 쌀 350㎏기부

월드비전(회장 조명환) 홍보대사이자 가수 겸 배우로 활동 중인 이준호의 팬모임 '알럽준호'가 국내 식생활 취약 아동을 지원하는 '사랑의도시락' 사업에 쌀 350㎏을 기부했다. 이번 기부는 지난 1일 열린 tvN 드라마 '태풍상사' 제작발표회를 축하하기 위해 팬모임 '알럽준호'가 준비한 쌀화환을 전달한 것으로, 팬들의 따뜻한 마음이 도움이 필요한 아동들에게 사랑으로 전해졌다. 특히 '알럽준호'의 이번 참여는 이준호 홍보대사의 선한 영향력이 팬들의 자발적인 나눔으로 자연스럽게 이어지고 있음을 보여준다. 전달된 쌀은 서울서부지역본부에 200㎏, 광주전남사업본부에 150㎏씩 나누어 전달되며, 월드비전 '사랑의도시락' 사업을 통해 국내 식생활 취약 아동들에게 도시락으로 지원될 예정이다.

10일 용인시에 위치한 예은유치원에서 바자회 후원금 전달식모습. 굿네이버스 경기남부사업본부

▲굿네이버스 경기남부사업본부-용인 예은유치원, 바자회 후원금 전달식





굿네이버스 경기남부사업본부(본부장 전재규)는 용인 예은유치원(원장 김은숙)으로부터 국내·외 저소득 가정 아동을 위한 후원금 30만 원을 전달받았다고 10일 밝혔다. 용인 예은유치원은 아이들에게 나눔과 배려의 마음을 자연스럽게 배울 수 있도록 다양한 활동을 진행해왔으며, 굿네이버스 국내외 아동 돕기 캠페인에 동참하기 위해 바자회를 진행하여 원내 아동 및 학부모, 교직원들과 함께 참여한 바자회 수익금 30만 원의 후원금을 전달했다. 굿네이버스 경기남부사업본부는 전달 받은 후원금을 국내·외 저소득 가정 아동을 위해 사용할 계획이다.





