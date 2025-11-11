우주청, 달·화성 탐사용 로버 개발 민간 참여 확대 추진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

달 경제기지·화성 착륙선 향한 첫걸음…우주 모빌리티 산업 생태계 시동

우주항공청이 국내 기업과 함께 달·화성 탐사 시대를 대비한 모빌리티 산업 경쟁력 강화에 나섰다.

우주청은 11일 대전 라마다 호텔에서 '우주탐사 모빌리티 산업체 간담회'를 개최하고, 달·화성 탐사 참여 확대를 위한 정책을 공유하고, 산업계 의견을 수렴했다고 밝혔다.

한국전기연구원(KERI)이 무인탐사연구소(UEL)와 협업해 개발하고 있는 달 탐사 로버. 아시아경제DB

간담회에는 우주용 모빌리티(로버·로보틱스 등) 개발에 관심을 가진 주요 기업들이 참석, 우주탐사 기술의 산업화 방안과 개발 전략을 논의했다. 우주청은 현재 추진 중인 달·화성 탐사 관련 정책을 소개하고, 기업들이 보유한 기술 현황과 향후 계획을 공유했다.

우주청은 2032년 달 착륙선 발사, 2040년대 달 경제기지 구축, 2045년 화성 착륙선 발사 등 중장기 탐사 로드맵을 추진하고 있다. 이를 위해 국내 착륙선뿐 아니라 국제협력 프로젝트에 참여해 국내 개발 모빌리티 기술의 검증과 실증 기회를 확대할 방침이다.





강경인 우주과학탐사부문장은 "이번 간담회를 통해 수렴된 기업의 의견을 정책에 적극 반영해 달·화성 탐사용 독자 모빌리티 역량을 강화할 것"이라며 "민간 중심의 우주탐사 산업 생태계를 구축하고 글로벌 우주경제 경쟁력을 높이겠다"고 말했다.





김종화 기자 justin@asiae.co.kr

